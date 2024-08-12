Война Девятьсот первый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 901-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

Что происходило 11 августа

Война Девятисотый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 11 августа