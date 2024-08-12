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Война Девятьсот первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 августа читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Власти Краснояружского района Белгородской области начали эвакуацию жителей в связи с угрозой украинского наступление, объявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские военные «сделают все, чтобы справиться с угрозой», но «чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения», власти начинают «перемещение» жителей района в «более безопасные места». Куда будут вывозить жителей, Гладков не уточнил.
- На Запорожской АЭС произошел пожар. «Глава» аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возгорание на объекте охладительных систем станции началось после обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По его словам, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что пожар на АЭС устроили российские военные. Он добавил, что «пока показатели радиации в норме». Ночью пожар на станции потушили.
- Минобороны России сообщает, что за ночь 12 августа силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников: 11 — над Курской областью, пять — над Белгородской, два — над Воронежской. В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью на юго-западе области были сбиты четыре дрона.