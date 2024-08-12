Командиров российской дивизии в ЛНР обвинили в пытках и убийстве семерых подчиненных Возбуждено уголовное дело, о котором не сообщал СК. Но о нем узнали украинские журналисты

Многоквартирный дом, разрушенный в ходе российского вторжения в Украину. Город Попасная, самопровозглашенная ЛНР. 2 мая 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Командующие 6-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России стали фигурантами уголовного дела о незаконном задержании, пытках и убийстве подчиненных военнослужащих. Информацию об этом впервые опубликовали журналисты украинского издания «Суспiльне», которые утверждают, что получили материалы дела от источника в Следственном комитете РФ. Полный перевод расследования на русский язык выпустила «Медиазона». «Медуза» пересказывает эту статью.

6-ю мотострелковую дивизию создали на базе Западного военного округа российской армии в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В состав соединения входят несколько полков, сформированных преимущественно из мобилизованных, — это в том числе 1486-й, 1008-й и 1307-й. Руководить дивизией назначили на тот момент полковника Марата Оспанова с позывным «Гюрза». Сейчас ему 53 года. Во главе соединения он дослужился до звания генерал-майора.

Весной 2023 года военные 6-й дивизии начали жаловаться на условия службы и плохое отношение командования. В частности, в соцсетях появилось обращение мобилизованных из Ханты-Мансийского автономного округа. На видео они рассказали, что в 1307-м полку к ним относятся как к «пушечному мясу», а в ответ на жалобы угрожают «обнулением». Военные заявили, что не могут помыться и закупиться продуктами, им приходится воевать без продовольствия и обмундирования, раненых не эвакуируют с поля боя, а ротация состава не проводится. После жалоб военных, как сообщало югринское издание «Муксун», руководство полка сменили. По данным журналистов, позже выяснилось, что уволили не того офицера, а за издевательствами над бойцами мог стоять командующий дивизией.

Согласно публикации «Суспiльне», 22 марта 2024 года в отношении Оспанова и его подчиненных возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство (пункты «а», «б», «в» и «г» части 3 статьи 286, часть 3 статьи 127, пункты «а», «ж» и «к» части 2 статьи 105). Издание опубликовало копию последней страницы постановления за подписью следователя по особо важным делам главного военного следственного управления Следственного комитета РФ Сергея Шишова. Ранее он вел дело участника войны в Украине Ирека , которого в июне 2024 года признали виновным в убийстве 18-летней девушки в Луганске.

В постановлении СК говорится, что в мае 2023-го — примерно в то же время, когда появились первые жалобы военных, — Оспанов приказал подчиненным задерживать и незаконно удерживать военнослужащих, «которые нарушали воинскую дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали иные проступки».

«Оспанов М.Р., в целях устрашения, желая незаконными способами добиться неукоснительного исполнения приказов и поддержания воинской дисциплины, создал организованную группу из числа подчиненных ему военнослужащих», — цитируют документ украинские журналисты. По версии следователей, за организацию содержания военных отвечал заместитель Оспанова по военно-политической работе, 44-летний полковник Станислав Иванисов. Другой заместитель, 41-летний полковник Евгений Малышко был назначен «ответственным за убийства военнослужащих, которые, по мнению Оспанова М.Р., не подлежали исправлению».

Задерживать военных 6-й дивизии за невыполнение приказа начали 11 мая 2023 года. Всего пострадавшими были признаны 19 военнослужащих. Всех их в разное время держали в подвалах города Попасная, который находится под контролем сил самопровозглашенной ЛНР, «в условиях отсутствия туалетов, условий для поддержания гигиены, спальных мест, ограниченного потребления воды и еды». 11 военных в начале сентября 2023-го освободили военные прокуроры, начавшие расследование.

Еще восемь человек, утверждается в расследовании, по мнению командования дивизии, «не подлежали исправлению». Из них выжил только рядовой 1307-го полка Илья Борисов 2001 года рождения, который служил санитарным инструктором взвода сбора и эвакуации раненых. В конце июня Борисова и еще пятерых задержанных из полка отпустили на фоне плановой проверки Минобороны РФ. Борисова отправили на передовую, где он получил ранение и попал в госпиталь.

После завершения проверки остальных военных 1307-го полка — капитанов Николая Козловского и Юрия Снытникова, сержантов Артура Галимова и Игоря Коломийцева и ефрейтора Алексея Аверполка — по приказу Оспанова снова посадили в подвал. Вместе с ними в подвалах оказались лейтенант 1008-го полка Валерий Грушецкий и старший лейтенант 1486-го полка Артем Фадеев. Все они, по версии российских правоохранителей, подвергались пыткам: их били «ногами, кулаками, а также различными предметами и специальными средствами по лицу и телу». Как считают следователи, именно незаконное удержание и избиение военных стали причиной, почему их в итоге убили.

Согласно материалам дела, в начале июля генерал Оспанов приказал своему заместителю Малышко вывезти семерых военных из подвалов на линию фронта и убить. Для выполнения приказа Малышко привлек майора , прапорщика Евгения Чуканова, старшего прапорщика Геннадия Мурого и старшего сержанта Романа Тимонина. Все они стали фигурантами уголовного дела.

Рано утром 4 июля Чуканов, Борискин, Малышко, Тимонин и Мурый вывезли семерых задержанных военных из Попасной в село Бахмутское самопровозглашенной ДНР. Военных завели в подвал одного из частных домов, после чего Борискин, Чуканов и Тимонин подорвали в подвале «не менее пяти ручных противопехотных оборонительных гранат Ф-1», пишет «Суспiльне» со ссылкой на материалы дела. После взрывов Борискин спустился в подвал и добил выживших выстрелами из пистолета. Тела погибших сожгли Тимонин и Мурый.

В попытках подтвердить данные из постановления журналисты «Суспiльне» обнаружили упоминания о деле против Оспанова и аресте Малышко в соцсетях, но не в СМИ. Кроме того, издание нашло несколько сообщений родственников убитых военных об исчезновении их близких. Украинские журналисты также попытались связаться с военными, которые подверглись пыткам, и с родственниками убитых военнослужащих. Тем, кто ответил на звонки корреспондентов «Суспiльне», они , что работают в украинском издании.

Илья Борисов не ответил на звонки журналистов. Его мать обещала передать просьбу журналистов, но затем тоже перестала отвечать. Из одиннадцати военных, которых военные прокуроры освободили из подвала в сентябре 2023 года, «Суспiльне» удалось связаться только с одним — рядовым 1307-го полка Иваном Лукьяновым. «Я не хочу ничего об этом рассказывать. Я ничего не буду рассказывать. Я сейчас на позициях. Мне не хочется про это все рассказывать. Возможно, когда все закончится», — заявил он.

Раиса Грушецкая, мать убитого Валерия Грушецкого, сообщила, что ходила на встречу со следователем, но тот ничего не говорил о гибели сына. По ее словам, последний раз она общалась с Валерием 5 мая 2023 года. Позже ей сказали, что он пропал без вести, а 8 мая 2024 года Грушецкая получила справку о том, что сын погиб.

Но я все-таки надеюсь, что, может, он жив. Надеюсь, что он, может, еще где-то сидит. Пока тело не привезут, не докажут стопроцентно, что это он, я буду ждать и верить, что он где-то еще есть. Его мобилизовали в 2022-м. И он мог не идти, потому что сам воспитывает дочь, но его обманули с самого начала. Он был начальником строевой здесь и туда шел на должность начальника строевой. Он стрелять не может, слепой на один глаз. Он это сказал в военкомате. Те ему: «Стрелять нам не надо, нам надо именно работа с документами». Он мне позвонил: «Мама, в строевую». Я говорю: «Ну, сынок, иди, помогай». Но в строевую его даже не пустили. Сразу отправили на передовую.

Зульфия Галимова, мать убитого Артура Галимова, последний раз говорила с сыном в июне 2023-го. Он рассказал, что его подразделение находилось в селе Клещеевка Донецкой области. От омбудсмена в Ханты-Мансийском округе Галимова узнала, что из-за незаконных задержаний военных из подразделения ее сына завели уголовное дело. «Время от времени я с ней созванивалась. Последний раз — в марте. Она сказала, что сына ищут, что военная прокуратура, военный следственный комитет занимается, что арестовали командира — „Гюрзу“», — рассказала мать убитого военного.

Корреспондент «Суспiльне» также поговорил с женой Оспанова. 21 июня, когда состоялся разговор, она сообщила, что до 4 июля муж находится на освидетельствовании в психиатрическом отделении больницы Донецка, а задержали его 22 марта. По ее словам, на теле генерала после задержания были обнаружены следы побоев, из чего супруга сделала вывод, что на него «давили».

Оспанова поинтересовалась у журналистов, «кто инициировал публикацию» и откуда у них информация о деле. Узнав, что они получили данные от источника в СК, она удивилась: «Мне странно, что Следственный комитет заинтересован в освещении этого дела и что они заказывают этот материал. Они прикладывают все силы, чтобы я не придала ничего огласке. Это закрытое дело, а вам разрешили делать материал — я не понимаю». Жена генерала также подтвердила, что в деле есть другие фигуранты.