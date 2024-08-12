Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам колонии за картинку про «петухов», которых надо вернуть с фронта

Ступинский городской суд Московской области приговорил к четырем годам колонии общего режима главу узбекского землячества Усмана Баратова, признав его виновным в разжигании ненависти и вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ). Об этом сообщает Sotavision.

Сам Баратов назвал приговор «позором российской Фемиде».

«Это показало, что суд не является отдельной судебной властью, суд является слугой исполнительной власти. Суд является служанкой, а не отдельной ветвью власти», — приводит его слова RusNews.

Уголовное дело в отношении Баратова завели в январе 2024 года. По версии следствия, в декабре 2023 года Баратов и «иные лица» опубликовали пост в соцсетях, который «унижает достоинство группы лиц из числа граждан РФ», в том числе участников « ». Речь идет о публикации Баратова в «Одноклассниках». Новость о росте цен на яйца он проиллюстрировал картинкой с курицами и надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин утверждал, что с жалобами на пост Баратова к нему обратились российские «военкоры». Сам Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым мне якобы оскорблениям участников СВО».