СК завел уголовное дело об экстремизме на главу узбекского землячества из-за картинки про «петухов», которых надо вернуть с фронта

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, его подозревают в возбуждении ненависти либо вражды (пункт «в» части 2 статьи 282 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в декабре 2023 года Баратов и «иные лица» опубликовали пост в соцсетях, который «унижает достоинство группы лиц из числа граждан РФ», в том числе участников специальной военной операции».

Баратова доставили в московский СК для проведения следственных действий.

О чем именно говорилось в посте Баратова, СК не уточняет.

Возбудить против Баратова уголовное дело требовал накануне глава СК Александр Бастрыкин. К нему, как следовало из сообщения, обратились российские «военкоры», которые попросили отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова в адрес участников российского вторжения в Украину.

Речь идет о публикации Баратова в «Одноклассниках». Новость о росте цен на яйца он проиллюстрировал картинкой с курицами и надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта».

Сам Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым мне якобы оскорблениям участников »

На странице организации «Ватандош» во «ВКонтакте», которая не обновлялась несколько лет, говорится, что она оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам и помогает с освоением русского языка. Президент Федеральной национально-культурной автономии «Узбеков России» Ибрагим Худайбердиев утверждал, что организации, руководителем которой называет себя Баратов, не существует.