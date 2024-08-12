Викторию Петрову, отправленную на принудительное лечение по делу о «военных фейках», отпустили из психиатрического стационара

Обвинявшуюся в распространении «военных фейков» жительницу Санкт-Петербурга Викторию Петрову, которой суд в декабре 2023 года назначил принудительное лечение, отпустили из психиатрической больницы.

Калининский районный суд Петербурга, сообщают «Сетевые свободы», заменил Петровой принудительное лечение в стационаре на наблюдение у психиатра в амбулаторных условиях.

Из больницы, пишут «Сетевые свободы», Петрову было решено отпустить, так как «в состоянии пациента наступили значительное улучшение психического состояния, его стабилизация, сформировалась критика к заболеванию и совершенному правонарушению, при которых отпадает необходимость в лечении в стационарных условиях».

Викторию Петрову арестовали в мае 2022 года по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию из-за поста во «ВКонтакте» с критикой военных действий в Украине. В конце зимы 2023 года на Петрову, по словам ее адвоката, пожаловались сокамерницы, заявившие, что она якобы «продолжает антивоенную пропаганду в СИЗО». Петровой назначили психиатрическую экспертизу, по итогам которой было объявлено, что женщина «не могла и не может осознавать свои действия и руководить ими». Суд отправил ее из СИЗО в психиатрический стационар, где над ней издевались. Затем Петрову объявили невменяемой и назначили ей «принудительные меры медицинского характера». Защита указывала, что такое «лечение» может быть «потенциально бессрочным».

Виктория Петрова — не единственная фигурантка «политических» дел, которую в России отправили на принудительное лечение. Истории некоторых из них рассказывало издание «Берег».

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