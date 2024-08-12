«Обстановка очень напряженная». Глава Беловского района Курской области призвал жителей уезжать

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей покинуть район, так как «обстановка очень напряженная». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — заявил он.

10 августа Волобуев сообщил, что в Беловском районе «продолжается добровольный выезд жителей». По его словам, жители смогут находиться в пунктах временного размещения в Курске и безопасных районов Курской области.

Минобороны России днем 11 августа сообщало, что в Беловском районе Курской области, который находится южнее Суджанского и одной стороной примыкает к границе с Украиной, а другой — к Белгородской области, пресечена попытка прорыва ВСУ. О прорыве ВСУ в этом районе 10 августа начали сообщать российские Z-блогеры. В частности, блогер Юрий Подоляка писал, что в Беловском районе «работала крупная ДРГ», которая «зашла очень далеко». Волобудев вскоре заявил, что заход украинских сил создал «много суматохи и паники», и заверил, что сейчас «ситуация стабильная, но очень напряженная».

Утром 12 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей Краснояружского района региона, который примыкает к Беловскому району Курской области.

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