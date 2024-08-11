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Война Девятисотый день. Хроника «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 августа читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • В Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой девятиэтажный дом на Союзной улице, пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. На месте падения обломков начался пожар, загорелись несколько автомобилей.
  • В Беловский район Курской области накануне зашли украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил глава района Николай Волобуев. По его словам, заход ДРГ создал «очень много суматохи и паники». Сейчас «ситуация стабильная, но очень напряженная», рассказал Волобуев в видео, записанном им с центральной площади слободы Белой — административного центра района. Он призвал жителей не паниковать, а тех, кто хочет покинуть район — связаться с администрацией.
  • Двое жителей села Пороз Грайворонского округа Белгородской области «насильственно удерживались» ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков вечером 10 августа. Утром в этот день в соцсетях появилось видео с украинскими военными, стоящими на фоне здания с табличкой «Порозовский сельский клуб». По словам Гладкова, он встретился с одной из семей местных жителей, с ними все хорошо.
  • В Шебекино Белгородской области украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом, пострадала мирная жительница, сообщил Гладков. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями увезли в больницу. Еще один дрон атаковал квартиру в другом многоквартирном доме, о пострадавших Гладков не сообщил.
  • Под Киевом в Броварском районе обломки сбитой российской ракеты в ночь на 11 августа упали на частные жилые дома, спасатели извлекли из-под завалов тела 35-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
  • В Краматорске российские войска ударили по инфраструктурному объекту, четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Еще один человек ранен при обстреле Курахово в Покровском районе области. Также обстрелян поселок Стенки в Константиновской городской общине, там один человек погиб, сообщил Филашкин.

Что еще:

  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атакой на Курскую область. Она потребовала «осудить терроризм со стороны Украины» и «принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека». По ее словам, пострадали тысячи мирных жителей.
  • Белорусские войска выдвинулись к границе с Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Накануне глава Минобороны Беларуси заявил, что Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». 

Здравствуйте. Сегодня 900-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

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