Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с военными ВСУ в селе Пороз Белгородской области

Украинские телеграм-каналы утром 10 августа распространили видеозапись, на которой люди в военной форме, предположительно, ВСУ, заявляют, что находятся в селе Пороз в Грайворонском районе Белгородской области.

Люди на записи стоят на фоне зеленого здания с вывеской «Порозовский сельский клуб». Детали на видео совпадают с фотографиями этого клуба, опубликованными на сайте Порозовского сельского клуба.

«Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз Белгородской области. Слава Украине! Слава 252-му батальону!» — говорит на записи человек с флагом батальона в руках. Еще один человек держит флаг Грузии. Когда сделана запись, неизвестно.

«Похоже на отвлекающий маневр, раз уж начали сразу с записи ролика», — прокомментировал видео военный аналитик Ян Матвеев. Z-канал «Zаписки Vетерана» утверждает, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла в Пороз под прикрытием артиллерии, записала видео у сельского клуба и вышла.

Село Пороз находится в двух километрах от границы с Украиной. Издание «Агентство» отмечает, что село расположено в 16 километрах от города Грайворон. На расположенный рядом с ним одноименный КПП в мае 2023 года совершили рейд воюющие на стороне Украины соединения из россиян.

Белгородские паблики сообщили утром 10 августа, что, по данным властей, Пороз находится под обстрелом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал лишь об угрозе ракетного обстрела по всему региону.

Белгородская область с начала полномасштабного российского вторжения подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Подразделения россиян, воюющих на стороне Украины, несколько раз с начала войны совершали рейды на приграничные территории региона.

На фоне наступления ВСУ в Курской области, которое началось 6 августа, в соседней Белгородской области объявили ввели режим контртеррористической операции.