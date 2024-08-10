Война Восемьсот девяносто девятый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа.
- «Он сдержанно говорил о том, что происходит, но было понятно, что человеку страшно». Петербуржец Артем Белов отправился служить на границу с Украиной по контракту. Родственница опознала его на видео с пленными военнослужащими в Судже — и теперь пытается найти.
Украинские войска (силами нескольких бригад, усиленных средствами ПВО и полком операторов дронов) 6 августа прорвались на территорию Курской области к западу и востоку от погранперехода «Суджа». Сам погранпереход был взят на следующий день, в плен сдались десятки пограничников. Не смогли оказать упорного сопротивления и военнослужащие «полков прикрытия границы» — подразделений из легкой пехоты, созданных в южных регионах в 2023 году для защиты от рейдов украинского спецназа (и составленных в том числе из срочников). На противостояние с регулярными войсками численностью в несколько тысяч человек и с тяжелой техникой они рассчитаны не были. Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли свободно продвинуться на 10 и более километров в первый же день наступления на двух направлениях к западу от города Суджи.
Главное за ночь и утро
- В Брянской, Белгородской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что украинскими военными «предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны».
- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 августа прямо не прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, но поблагодарил украинских военных, которые последние трое суток «результативно обеспечивают пополнение обменного фонда».
- Украинские телеграм-каналы утром 10 августа начали распространять видеозапись, на которой люди в военной форме, предположительно, ВСУ, говорят, что находятся в селе Пороз в Грайворонском районе Белгородской области (село находится в двух километрах от границы с Украиной). «Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз Белгородской области. Слава Украине! Слава 252-му батальону!» — говорит на записи человек, который держит в руках флаг батальона. Еще один человек держит в руках флаг Грузии. Когда снято видео, неясно. На записи люди стоят на фоне зеленого здания с вывеской «Порозовский сельский клуб». Детали на видео совпадают с фотографиями этого клуба, опубликованными на сайте Порозовского сельского клуба. Белгородские паблики сообщили утром 10 августа, что, по данным властей, Пороз находится под обстрелом.
Что еще
- Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале, что в ночь на 10 августа российские силы ПВО перехватили или сбили 32 украинских беспилотника — 26 над Курской областью и шесть над Ярославской областью.
- Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в своем телеграм-канале, что ночью на подлете к Ярославлю российские военные уничтожили несколько украинских беспилотников, которые пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте падения беспилотников, по словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.
- Власти России сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что происходит на Курской АЭС на фоне наступления армии Украины в Курской области. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило в своем телеграм-канале вечером 9 августа, что АЭС работает штатно, прямых обстрелов не зафиксировано. Утверждается, что 8 августа на территории станции, предположительно, обнаружили фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Россия пока не видит причин для созыва сессии МАГАТЭ по Курской АЭС, заявил ТАСС заместитель постпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.
- Краматорск Донецкой области утром 10 августа попал под ракетный удар, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин. По его словам, российские войска попали ракетой по объекту критической инфраструктуры. Погиб один сотрудник, несколько получили ранения. Здания объекта, по словам Филашкина, получили серьезные повреждения.
Здравствуйте. Сегодня 890-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.