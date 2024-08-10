Война Восемьсот девяносто девятый день. Хроника «Медузы»

Украинские войска (силами нескольких бригад, усиленных средствами ПВО и полком операторов дронов) 6 августа прорвались на территорию Курской области к западу и востоку от погранперехода «Суджа». Сам погранпереход был взят на следующий день, в плен сдались десятки пограничников. Не смогли оказать упорного сопротивления и военнослужащие «полков прикрытия границы» — подразделений из легкой пехоты, созданных в южных регионах в 2023 году для защиты от рейдов украинского спецназа (и составленных в том числе из срочников). На противостояние с регулярными войсками численностью в несколько тысяч человек и с тяжелой техникой они рассчитаны не были. Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли свободно продвинуться на 10 и более километров в первый же день наступления на двух направлениях к западу от города Суджи.

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Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа

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