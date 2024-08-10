МЧС: более 76 тысяч жителей эвакуировали из приграничных районов Курской области, где наступает ВСУ

Оперативный штаб Курской области временно переселил в безопасные места более 76 тысяч жителей приграничных районов региона, рассказал 10 августа журналистам представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

Более 4,4 тысячи человек из приграничных районов области поселили в пунктах временного размещения (ПВР), заявили в Главном управлении МЧС по Курской области.

В ведомстве уточнили, что всего в восьми регионах России для тех, кто выезжает из приграничных с Украиной территорий, развернуто около 60 ПВР. Из них 26 — в Курской области.

Украинские военные 6 августа прорвались на территорию Курской области и закрепились на приграничных территориях. В Минобороны РФ заявляют, что российские войска «пресекают» продвижение ВСУ вглубь России. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На фоне наступления ВСУ в Курской области, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции.

Что происходит в Курской области

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа

Что происходит в Курской области

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа