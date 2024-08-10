Кирилл Бузмаков

В городе Железноводске Ставропольского края умер 38-летний уроженец Украины Кирилл Бузмаков, которого обвиняли по делу о подготовке теракта. О его смерти 9 августа сообщили правозащитный проект «ОВД-Инфо» и издание «Медиазона». Они сослались на другого фигуранта дела — бывшего полицейского Владимира Бурмая, который уехал из России в США. Информацию подтвердила жена другого обвиняемого по делу Николая Мурнева, Анна Мурнева.

Согласно копии свидетельства о смерти, которое распространили правозащитники, Бузмаков умер 20 июля. Что стало причиной его смерти, неизвестно. Ранее у него обнаружили онкологическое заболевание, сказал «Медиазоне» Владимир Бурмай, который переписывался с Бузмаковым.

Кирилла Бузмакова и его друзей-байкеров Николая Мурнева и Сергея Дудченко задержали в октябре 2022 года по делу о подготовке теракта — по версии следствия, они планировали поджечь военкомат в Пятигорске. ФСБ утверждала, что обвиняемые поддерживали . Одним из доказательств по делу стала переписка, которую байкеры вели в закрытом чате в телеграме на восемь человек. Как пишет «ОВД-Инфо», в этом чате помимо мотоциклов и автомобилей они обсуждали войну в Украине и критиковали власти России.

При задержании Бузмакову сломали лицевую кость. Во время заключения на его лице воспалилось травмированное место, но ему не оказывали медицинскую помощь. Бузмаков рассказывал в переписке с Бурмаем, что в СИЗО его пытали. «Сначала тебе угрожают расправой, в моем случае расстелили пакеты в углу кабинета, поставили на колени и начали играться стволом, тыча мне его в затылок. При этом говоря, что ты нам, по сути, уже не нужен, все уже дали на тебя», — рассказывал Бузмаков в переписке с Бурмаем. Когда именно состоялся разговор, неясно.

По словам Бузмакова, его били, когда он отказывался подтвердить показания, написанные от его имени, а признательные показания снимали на видео. Такие допросы продолжались по шесть-семь часов. О пытках рассказывали и другие задержанные по делу: Сергей Дудченко и Николай Мурнев заявили, что их пытали током.

«ОВД-Инфо» опубликовало некоторые фрагменты из переписки Бузмакова и Бурмая; в какой период они общались, неизвестно. «Мне, походу, уже все, кранты. Онкология, никто лечить не собирается, судя по всему», — писал Бузмаков в одном из сообщений. В другом он рассказал, что ему больше года не оказывали помощь. По данным правозащитников, Бузмакову говорили, что его будут лечить, если он даст необходимые показания.

«На начальной стадии легко было вылечить. Но меня, видишь, сгноили. Больше года отказывали в лечении, даже с не делали», — писал Бузмаков.

В мае 2024 года Кирилла Бузмакова из-за проблем со здоровьем отпустили из СИЗО под домашний арест. Ему сделали операцию в гражданской больнице 28 мая. «Отрезали челюсть полностью. Дышу через , питаюсь через зонд. Жить буду скорее всего», — рассказывал Бузмаков в переписке.

Дело о приготовлении к теракту, по которому обвинили Бузмакова и его друзей, рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Одному из фигурантов, Сергею Дудченко, в июне вынесли приговор по другому делу — суд назначил ему семь с половиной лет колонии по статьям о хранении оружия, взрывчатых веществ и наркотиков.

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