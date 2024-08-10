Политик Илья Яшин назвал освобождение из колонии бывшего полицейского из Чечни Темирлана Эскерханова, одного из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова, глумлением над памятью погибшего политика.

Путин помиловал осужденного кадыровского бандита Темирлана Эскерханова. Он участвовал в убийстве Немцова, а теперь поедет убивать в Украину, которую Боря защищал от кремлевской агрессии.

Это, конечно, глумление над памятью моего погибшего друга. Впрочем, Путин вполне последователен: он массово освобождает и вооружает бандитов, делая их опорой своей власти. Некоторых даже встречает в аэропорту с красной дорожкой и почетным караулом.

По делу об убийстве Немцова Эскерханов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

О том, что Эскерханов освободился из колонии, накануне сообщил источник РИА Новости. По его словам, бывший полицейский из Чечни подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в боевых действиях в Украине.

Политика Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году за убийство осудили пятерых выходцев из Чечни, включая Темирлана Эскерханова. Никто из них в суде не признал вину. По версии следствия, Эскерханов собирал информацию о Немцове, возил участников преступления на машине, а также помог им скрыться после преступления.

Заказчиком и организатором преступления следствие называло Руслана Мухудинова, водителя чеченского силовика Руслана Геремеева. Мухудинов находится в розыске. Адвокаты семьи Бориса Немцова считали, что организатором преступления мог быть Руслан Геремеев. Он упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен — следователь якобы его не нашел.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицал причастность Геремеева к убийству Немцова. В марте 2022 года Кадыров публиковал видеозапись, свидетельствующую о том, что Геремеев участвовал в захвате Мариуполя.

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