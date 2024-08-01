Самолет летного отряда «Россия» с россиянами, которые в результате обмена заключенными с Западом вернулись в РФ, прибыл из Анкары в московский аэропорт Внуково-2, сообщают РИА Новости и ТАСС.

По сообщению агентств, россиян, которых за рубежом осудили за шпионаж, сотрудничество со спецслужбами РФ и другие преступления, встречают с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Среди тех, кто вернулся в Россию в результате обмена — сотрудник ФСБ Вадим Красиков — в Германии его приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Встретить россиян, возвращенных в результате обмена, приехал лично Владимир Путин. Как сообщает «Интерфакс», он поблагодарил часть возвращенных, которые имеют отношение к военной службе, за верность к присяге. Путин заявил, что всех возвращенных представят к госнаградам, а он еще встретится с ними и «поговорит о будущем».

По данным СМИ, в Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. Кроме того, с Дульцевыми вернулись двое несовершеннолетних детей.

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Обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары при посредничестве турецкой разведки. Власти РФ выдали Германии и США Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.