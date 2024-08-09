Бывший полицейский Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, освободился из колонии и уехал на войну

Один из осужденных по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, бывший полицейский из Чечни Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в боевых действиях в Украине.

«Он подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в », — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По делу об убийстве Немцова Эскерханов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году за убийство осудили пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева (его считают главным исполнителем преступления), Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Никто из них в суде не признал вину. По версии следствия, Эскерханов собирал информацию о Немцове, возил участников преступления на машине, а также помогал им скрыться после преступления.

Заказчиком и организатором преступления следствие называло Руслана Мухудинова, водителя чеченского силовика Руслана Геремеева. Мухудинов находится в розыске. Адвокаты семьи Бориса Немцова считали, что организатором преступления мог быть Руслан Геремеев. Он упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл.

В марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал кадры, на которых Руслан Геремеев участвовал в захвате Мариуполя.

Читайте также

«Медиазона» и Scanner Projeсt нашли возможных соучастников убийства Бориса Немцова. Следственный комитет их тоже нашел, но не стал преследовать

Читайте также

«Медиазона» и Scanner Projeсt нашли возможных соучастников убийства Бориса Немцова. Следственный комитет их тоже нашел, но не стал преследовать