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Кадыров заявил, что Руслан Геремеев — предполагаемый организатор убийства Немцова — участвует в захвате Мариуполя

Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 26 марта опубликовал в соцсетях видеозапись об участии чеченских военных в захвате Мариуполя в Донецкой области Украины.

На записи присутствует бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова. По утверждению Кадырова, Геремеев руководит чеченским подразделением, которое «захватило административный центр» Мариуполя.

На опубликованной записи Геремеев появляется несколько раз. На одном из кадров он стоит в окружении чеченских бойцов, произносит речь по-чеченски, после чего кричит «Ахмат — сила!», а бойцы стреляют из автоматов в воздух.

В ходе расследования убийства Бориса Немцова адвокаты его семьи предполагали, что Руслан Геремеев мог быть организатором преступления. Геремеев упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. Следствие заявляло, что считает заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя Геремеева. Рамзан Кадыров отрицал причастность Геремеева к убийству Немцова.

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