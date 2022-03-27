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Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 26 марта опубликовал в соцсетях видеозапись об участии чеченских военных в захвате Мариуполя в Донецкой области Украины.

На записи присутствует бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, фигурант дела об . По утверждению Кадырова, Геремеев руководит чеченским подразделением, которое «захватило административный центр» Мариуполя.

На опубликованной записи Геремеев появляется несколько раз. На одном из кадров он стоит в окружении чеченских бойцов, произносит речь по-чеченски, после чего кричит «Ахмат — сила!», а бойцы стреляют из автоматов в воздух.

В ходе расследования убийства Бориса Немцова адвокаты его семьи предполагали, что Руслан Геремеев мог быть организатором преступления. Геремеев упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. Следствие заявляло, что считает заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя Геремеева. Рамзан Кадыров отрицал причастность Геремеева к убийству Немцова.

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