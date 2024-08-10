Лукашенко: белорусские ПВО сбили украинские беспилотники. Беларусь усиливает границу с Украиной на фоне наступления ВСУ в Курской области

Противовоздушная оборона Беларуси вечером 9 августа уничтожила несколько ударных беспилотников, летевших из Украины, рассказал Александр Лукашенко во время визита в Шкловский район Могилевской области

ВСУ «нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство» Беларуси в Костюковичском районе на востоке Могилевской области, заявил Лукашенко. По его словам, всего над Беларусью зафиксировали «около десятка» воздушных целей, после чего ПВО страны привели в полную боевую готовность.

В итоге «несколько целей» было уничтожено. Их обломки до сих пор ищут. «Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — сказал Лукашенко. Другие цели Беларусь, по его словам, «передала» России. Лукашенко со ссылкой на российских военных утверждает, что они были сбиты .

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — пригрозил Лукашенко, отметив, что «украинцы тем самым показывают, что ни к какому миру они не готовы».

Лукашенко также прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. По его словам, по состоянию на 10 августа украинские военные продвинулись на 30-35 километров вглубь российского региона и «окапываются там».

На этом фоне министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Глава Минобороны Беларуси сообщил, что на границу с Украиной в том числе стягивают реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

В июле мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что российские беспилотники несколько раз залетали в Беларусь, в том числе во время атак РФ на Украину.