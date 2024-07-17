«Беларускі Гаюн»: на территорию Беларуси залетел и взорвался российский дрон-камикадзе

Российский дрон-камикадзе залетел на территорию Беларуси и взорвался в Гомельской области, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

По сведениям наблюдателей, беспилотник типа «Шахед» упал утром 16 июля в Октябрьском районе между поселком Паричи и деревней Любань — примерно в 55 километрах от Бобруйска и в 120 километрах от границы с Украиной.

Взрыв дрона, считает «Беларускі Гаюн», подтверждает, что беспилотник был не учебным и не разведывательным, а предназначался для атаки по территории Украины.

Согласно отчетам мониторинговой группы, в течение последней недели на территорию Беларуси залетали минимум четыре российских дрона. Вечером 11 июля во время очередной атаки РФ по Украине был замечен российский беспилотник в районе поселка Лоев в Гомельской области.

В ночь на 13 июля один дрон вошел в воздушное пространство Беларуси через беларусско-украинскую границу в Гомельской области и три часа летел в сторону Витебска, преодолев 350 километров. Для перехвата дронов в воздух поднималась белорусская авиация.

Ночью 16 июля еще один российский беспилотник пролетел 60 километров в воздушном пространстве Беларуси. Четвертый дрон был замечен утром 16 июля. В то же время над Гомельской и Могилевской областями летали истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 белорусских ВВС.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии изданию «РБК-Украина» перечислил несколько причин, по которым Россия может запускать беспилотники в воздушном пространстве Беларуси. Среди них — сбор разведданных или поиск и провокация работы украинской ПВО. «Третий вариант — это может быть работа нашего украинского РЭБ, который или просто глушит дрону сигнал GPS или передает какие-то фейковые сигналы и поэтому он летит в какое-то непонятное направление», — рассказал Нарожный.

Еще одним из возможных сценариев он назвал попытку РФ спровоцировать Беларусь. «Представим, что „Шахед“ прилетает по Мозырскому НПЗ или приземляется на его территории и там случается пожар. После этого Россия или Беларусь обвиняют нас, говоря, что это якобы был „удар украинского беспилотника“. И для Беларуси это некий casus belli (повод для войны)», — отметил эксперт.

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