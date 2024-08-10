Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались прорваться вглубь Курской области под Коренево

Министерство обороны РФ утром 10 августа опубликовало сообщение о ситуации в Курской области, где пятый день продолжается наступление Вооруженных сил Украины.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни [Суджанского района], Ольговки [Кореневского района] пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ о попытках прорыва ВСУ под поселком Коренево, который находится почти в 30 километрах от границы с Украиной, не сообщало. Село Ольговка, где пытались прорваться ВСУ, находится примерно в 18 километрах от границы.

В районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Зеленый Шлях, Свердликово Суджанского района, а также Любимовки Кореневского района, согласно заявлению ведомства, военные РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. В то же время, как утверждается, были поражены резервы украинской армии в Сумской области.

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — заявили в Минобороны РФ. Всего, по данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили «до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники», а с начала наступления достигли «до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники». Независимых подтверждений потерь этим данным нет.

Несколько бригад ВСУ 6 августа прорвались на территорию Курской области к западу и востоку от погранперехода «Суджа». Вскоре после начала наступления погранпереход был взят, десятки российских пограничников сдались в плен.

В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. При этом российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа.

На фоне украинского наступления в Курской области, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции.

Наступление ВСУ в Курской области. Сводка «Медузы»

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа

Наступление ВСУ в Курской области. Сводка «Медузы»

Подводим военные итоги четырех дней наступления ВСУ в Курской области. Какую территорию захватила украинская армия? И как идут дела в Донбассе, где атакуют уже российские войска? Карта боев на 10 августа