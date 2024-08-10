«Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают» В Москве два пассажира избили и силой вытащили 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами. Против них возбудили дело о хулиганстве

Дмитрий Гринчий Музей истории ГУЛАГа

В Москве в отношении двух мужчин, которые напали на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия в автобусе, возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах вечером 9 августа. Никаких других подробностей об этом, в том числе имена фигурантов дела, агентство не сообщает.

О нападении на Гринчия стало известно 9 августа. Как рассказала «ОВД-Инфо» свидетельница случившегося, двое мужчин начали оскорблять пенсионера, в том числе назвав его «фашистом» после того, как автобус проехал мемориал наемникам ЧВК Вагнера. По данным «Подъема», речь идет о мемориале на улице Варварка. Мужчинам показалось, что Гринчий назвал бойцов ЧВК убийцами. Они силой вытолкали пенсионера из автобуса, заломив ему руки, и передали дежурному сотруднику ДПС.

Инцидент записал на видео кто-то из пассажиров автобуса. На кадрах видно, что один из мужчин ударил Гринчия в грудь. В конфликт пыталась вмешаться одна из пассажирок автобуса.

В итоге полицейские задержали и Гринчия, и нападавших. В отделе полиции нападавшие написали заявление на пенсионера. Его отпустили без составления протокола.

Адвокат пенсионера от «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев рассказал, что пострадавший попросил полицейских возбудить уголовное дело против нападавших. Пенсионер сообщил защитнику, что с его стороны никаких противоправных, противозаконных действий не было. «Он просто спокойно ехал в автобусе в поликлинику на „Кропоткинскую“. И в этот момент два гражданина, как подзащитный сказал мне, отец и сын, стали предъявлять к нему требования и говорить ему, чтобы он вместе с ними проследовал, как они сказали, „на Лубянку“», — пересказал Черджиев историю подзащитного.

По словам адвоката, Гринчий подал заявление на нападавших о том, что ему из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения. Кроме того, у пенсионера был слуховой аппарат, который после случившегося исчез. В полиции пообещали провести проверку в течение трех дней. «Если нам откажут в возбуждении уголовного дела, то будем обжаловать отказ в прокуратуру и так далее. Завтра Дмитрий Павлович поедет снимать побои, пройдет медицинское освидетельствование», — сообщил Черджиев.

В беседе с журналистом Ильей Азаром Гринчий рассказал, что «никого не позорил», а «просто вспоминал, что в 37-м году у меня всех родственников перестреляли». В 2021 году видео с воспоминаниями пенсионера опубликовал московский Музей истории ГУЛАГа в рамках проекта «Мой ГУЛАГ».

Отец пенсионера Павел Гринчий работал начальником планового отдела Гражданского воздушного флота. Во время командировки в Хабаровск его арестовали, обвинили в шпионаже в пользу Японии и расстреляли в 1938 году. После задержания отца Дмитрий Гринчий и его мать остались в Москве и скрывались от возможного ареста. Гринчий узнал свою настоящую фамилию только в 15 лет. Тогда же он узнал, что его отца объявили «врагом народа».

Гринчий не знает, почему на него напали. «Я написал объяснение [в полиции], что не знаю, почему у человека взбунтовались в мозгах шарики и он набросился на меня», — рассказал он Азару. По словам пенсионера, после нападения у него болит спина: «Как будто в почки мне били. Тяжело дышать. Локтем в грудь ударили».

Азар рассказал, что ему пришлось закончить беседу с пенсионером, потому что к Гринчию приехала скорая помощь. «Я просто сожалею, что пришлось родиться в такой стране, где людей за людей не считают. Приличных людей», — сказал Гринчий на прощание журналисту.