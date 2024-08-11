В Курске обломки сбитой ракеты упали на жилой дом. Пострадали 13 человек

В ночь на 11 августа в Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой девятиэтажный дом на Союзной улице в Железнодорожном округе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

На месте падения обломков начался пожар. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил Смирнов.

В областном МЧС сообщили, что в доме выбиты окна и повреждены балконы. Также загорелись несколько автомобилей. 15 человек были спасены, 30 эвакуированы.

Минобороны России заявило, что в ночь над Курской областью были сбиты 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У». Кроме того, 16 беспилотников были сбиты над Воронежской области, три — над Белгородской по одному — над Брянской и Орловской областями.