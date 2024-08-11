Глава Белгородской области сообщил, что ВСУ удерживали двух жителей села Пороз. Накануне в соцсетях появилось видео с украинскими военными у сельского ДК

Двое жителей села Пороз Грайворонского округа Белгородской области «насильственно удерживались» Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков вечером 10 августа.

«Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — написал Гладков. Он заявил, что встретился с одной из семей. На видео, опубликованном губернатором, он общается с мужчиной и несколькими женщинами возле сельского дома. «Самое главное, что живы остались», — говорит Гладков мужчине, пожимая ему руку.

Накануне утром в соцсетях появилось видео с украинскими военными, которые стоят на фоне здания с табличкой «Порозовский сельский клуб». Трое держат флаг украинского батальона, еще двое — грузинский флаг. Один из военных говорит на видео, что батальон 252 находится в населенном пункте Пороз Белгородской области.

Гладков спустя некоторое время написал, что по поводу села Пороз «поступает противоречивая информация»: «с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали».