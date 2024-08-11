«Агентство»: в Курской области ищут не менее 200 человек, пропавших после вторжения ВСУ в приграничные районы

Жители Курской области ищут не менее 200 своих пропавших близких, которые жили в Суджанском и Кореневском районах и перестали выходить на связь после вторжения ВСУ в регион, выяснило «Агентство».

С просьбами найти пропавших люди обращаются в поисковый отряд «Лиза Алерт». На стене регионального отделения «Лиза Алерт» в Курской области размещено 71 объявление о поиске людей из Суджанского и Кореневского районов, а также из Курска. По словам пресс-секретаря регионального отряда Олеси Парталюк, реальное число обращений больше. «Не готовы дать точную цифру, потому что еще нет статистики, но мы уверенно подошли к цифре в 200 обращений за прошедшие двое-трое суток», — сказала она «Агентству».

В самом поисковом отряде вечером 10 августа уточнили, что курское отделение «Лиза Алерт» получило 144 заявки на поиск пропавших жителей региона. 10 заявок закрыты со статусом «Найден жив».

Кроме этого, «Агентство» подсчитало число объявлений о поиске пропавших в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». С вечера 9 августа (то есть четвертого дня вторжения ВСУ) в группе «Подслушано Суджа» пользователи опубликовали сообщения о поиске 148 человек. «Агентство» проверило некоторых и убедилось, что эти люди жили в Суджанском районе. Пересекаются ли эти объявления с запросами в «Лиза Алерт», не уточняется.

Сообщения о поиске пропавших, как отмечает «Агентство», начали появляться 7 августа, на вторые сутки после прорыва ВСУ в Курскую область.

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