Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников из Украины. На ее квартиру наложен арест

Российская певица Лариса Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что ее обманули мошенники. Запись появилась 13 августа в ее телеграм-канале и инстаграме.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины», — заявила Долина.

По ее словам, участники мошеннической схемы «выложили в соцсетях якобы от меня обращение, чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды». Долина добавила, что «в интересах предварительного расследования» не может дать «каких-то углубленных комментариев». Она попросила журналистов не беспокоить ее.

Как пишет Baza, ранее в инстаграме Ларисы Долиной появилось сообщение о том, что она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде . В сообщении, которое сейчас удалено, говорилось, что Долина хочет «остаток своей жизни прожить на своей родине в украинской ». «Если вы читаете это, значит, я уже покинула Россию и нахожусь в безопасности. Слава Украине!» — говорилось в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, сделку по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках завершили 24 июня, а уже 3 августа суд наложил арест на имущество. Телеграм-канал Mash пишет, что квартиру Долиной продали за 112 миллионов рублей, а сделку зарегистрировали в компании «Львов эстейт». Shot утверждает, что Долина записала видеообращение в этой же квартире.

По информации Mash, впервые мошенники вышли на Ларису Долину в апреле, представившись «спецслужбами». Они заявили, что квартирой интересуются мошенники, и убедили певицу продать жилье, а деньги перевести на безопасный счет. Mash утверждает, что при подготовке к продаже мошенники выманили у Долиной около 68 миллионов рублей. Мошенники также связались с риелторским агентством «Львов эстейт» и попросили найти покупателей на квартиру. Уже в мае певица получила задаток, а затем, подписав договор купли-продажи, ей передали оставшуюся сумму. После этого Долина перевела деньги на счет мошенника. Mash пишет, что 13 августа в квартиру пытались попасть покупатели, но Долина отказалась отдавать им ключи.

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы. «Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов», — сказал он.

Лариса Долина — народная артистка РФ. Поддерживает российское вторжение в Украину. Находится под санкциями Украины с 2018 года. Латвия в 2022 году запретила Долиной въезд в страну.