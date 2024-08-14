The Wall Street Journal: Россия отводит часть войск из Украины в связи с наступлением ВСУ в Курской области

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление ВСУ в Курской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники WSJ не уточнили численность войск, которые Россия выводит с украинских территорий. С какого направления перебрасываются войска, также не сообщается.

Накануне источник в Генштабе ВСУ рассказал изданию The Economist, что Россия в связи с наступлением украинских сил в Курской области оттягивает силы с харьковского направления фронта, но «не так быстро, как хотелось бы». Издание отмечало, что Россия перебросила часть сил с харьковского направления, но с фронта в районе Донбасса она оттянула гораздо меньше войск.

The Wall Street Journal называет сообщения об отводе российских войск с украинских территорий первым признаком того, что вторжение ВСУ в Курскую область вынуждает Москву перераспределить ресурсы.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. С тех пор, по данным The Wall Street Journal, украинские войска продвинулись как минимум на 30 километров вглубь территории России. Источник в украинской Службе безопасности утверждал, что к 10 августа некоторые подразделения ВСУ продвинулись на 40 километров в сторону Курска. Отдел «Разбор» «Медузы», изучив карту боев, пришел к выводу, что максимальное продвижение ВСУ вглубь территории России составило не менее 27 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 августа заявил, что под контролем украинских военных находятся 74 населенных пункта на территории России. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил, что ВСУ захватили 28 населенных пунктов. Минобороны России после этого заявляло, что дальнейшего продвижения украинских сил в регионе нет.

военная сводка «медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

военная сводка «медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа