Байден назвал наступление ВСУ в Курской области «настоящей дилеммой» для Путина

Наступление украинских войск в Курской области ставит Владимира Путина перед настоящей дилеммой, заявил президент США Джо Байден.

«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно активно», — сказал Байден журналистам в Новом Орлеане (цитата по AFP).

Это первый официальный комментарий главы США о прорыве ВСУ на российскую территорию.

Владимир Путин ранее охарактеризовал вторжение ВСУ на российскую территорию как «масштабную провокацию». По словам президента РФ, таким образом «киевский режим при помощи западных хозяев пытается улучшить свои переговорные позиции». Он потребовал от Минобороны РФ «выдавить противника с наших территорий и обеспечить надежное прикрытие границ».

По утверждению властей Украины, ВСУ контролируют уже 74 населенных пункта в Курской области. При этом украинские дипломаты заявляют, что Киев не заинтересован в завоевании российских территорий, а хочет только обезопасить от российских обстрелов из Курской области жителей приграничной Сумской области Украины.

12 августа Владимир Зеленский провел в Киеву встречу с американскими сенаторами — республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем. По итогам они призвали Белый дом разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

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