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Война Девятьсот шестой день. Хроника «Медузы»
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- ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Карта боев на 17 августа.
- Может ли операция ВСУ в Курской области изменить ход войны? Обсуждаем с бывшим аналитиком Пентагона Дарой Массикот.
Главные новости ночи и утра
- В Курской области с полуночи семь раз объявлялась угроза ракетной опасности.
- Российские военные нанесли удар ракетой «Искандер-К» по городу Сумы. Как заявили в ГСЧС Украины, в результате загорелись десять автомобилей, припаркованных у жилой многоэтажки. Пострадали два человека, сообщили в МВД.
- ВСУ заявили, что за ночь Россия атаковала Украину 14 беспилотниками. По утверждению военных, все они были сбиты.
- Государственное агентство РИА Новости сообщило, что в Курской области в плен сдались 24 украинских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.
- США фактически не позволяют Великобритании разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow, пишет The Times. По данным источников издания, Лондон готов был выдать такое разрешение, но перед этим запросил позиции союзников по НАТО — Вашингтон за месяц так и не дал над ответа на запрос.
- Российские пропагандистские СМИ вечером массово распространили информацию о том, что ВСУ намереваются атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС. МИД Украины официально отверг эти заявления и призвал Россию «прекратить распространять опасное вранье».
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