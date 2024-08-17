Рамзан Кадыров заявил, что «получил» Cybertruck от Илона Маска. На крышу глава Чечни установил пулемет — и пообещал отправить машину на передовую
Источник: Meduza
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «получил от уважаемого» основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck. Соответствующий пост появился в телеграм-канале Кадырова.
Глава Чечни опубликовал кадры, где он едет на Cybertruck по Грозному. На крыше машины установили пулемет.
Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам.
В посте Кадыров написал: «Илон, спасибо!». Сам Маск не говорил, что дарил главе Чечне Cybertruck.