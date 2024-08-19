Илон Маск заявил, что не дарил Cybertruck Рамзану Кадырову

Бизнесмен Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck.

«Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты — еще один пример, как устаревшие медиа врут», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста Сэта Абрамсона.

Кадыров 17 августа опубликовал в своем телеграм-канале видео, показывающее, как он едет по Грозному на Cybertruck, на крыше которого установлен пулемет.

Электромобиль, написал Кадыров, он «получил от уважаемого Илона Маска» — главы производящей электромобили компании Tesla. Cybertruck, по словам главы Чечни, «скоро будет отправлен в зону СВО» и «принесет много пользы нашим бойцам».

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