Издание «Проект» опубликовало двухчасовой фильм «Вертикаль Кадырова. Полная крови биография». Его описывают как «историческое расследование кровавого пути, пройденного Рамзаном Кадыровым в построении султаната в Чечне». Авторы заявляют, что в фильм вошли «новые факты об убийствах вокруг Кадырова, невероятных масштабах воровства», а также подробности частной жизни главы Чечни. «Медуза» пересказывает главное из расследования «Проекта».

Proekt_media

Семья Кадыровых пришла к власти в Чечне в 1999 году. С началом Второй чеченской войны Кремль начал подбирать кандидатов в лидеры пророссийской администрации, которые бы не настаивали на отделении республики от России. Важную роль в этом играл Мовлади «Руслан» Атлангериев, вор в законе, лидер лазанской преступной группировки, завербованный ФСБ. Консультации с кандидатами проходили в квартирах Атлангериева в Махачкале и на Тверской улице в Москве. От ФСБ в них участвовал замдиректора спецслужбы Герман Угрюмов, от Кремля — замглавы администрации президента Владислав Сурков, а во главе процесса стоял Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ. Один из неназванных участников переговоров рассказал, что секретарь Путина Игорь Сечин (ныне возглавляет компанию «Роснефть») лично привозил чеченцев на служебной машине на встречи с Путиным в Дом правительства в Москве.

Занять пост главы администрации Чечни согласился муфтий непризнанной Ичкерии Ахмат Кадыров, который ранее объявлял России джихад (священную войну). Источники авторов расследования говорят, что в обмен на лояльность Кремлю российские власти предлагали на переговорах кандидатам в главы Чечни пять миллионов долларов наличными, дом в Сочи, а также «отдать под крышу» (то есть разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом) большой российский город, например, Новороссийск. Ахмат Кадыров получил в подарок от Путина не только всю Чечню, но еще и коврик для молитв, которым потом особо гордился, утверждает знакомый семьи.

В июне 2000 года Ахмат Кадыров занял должность главы администрации Чечни (в тот момент республикой формально управлял Путин, поскольку на время войны ввели прямое президентское правление). В 2003 году Кадыров победил на выборах президента Чечни. Как утверждается в расследовании, на тех выборах Кремль готов был подкупить других кандидатов (в частности, бизнесмена Малика Сайдуллаева), чтобы они не мешали Кадырову одержать победу.

Рамзан Кадыров, младший и любимый сын Ахмата Кадырова, с 2000 года занимал должность командира вооруженного отряда при отце, помогая ФСБ искать в Чечне сторонников сепаратистов.

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров, у которого начали возникать разногласия с Кремлем, погиб при взрыве во время парада на стадионе «Динамо» в Грозном. Бомба была заложена прямо под сидением, которое занимал Кадыров-старший. Также погиб глава Госсовета Чечни Хусейн Исаев, сидевший слева от Кадырова, и был ранен командующий армией РФ на Кавказе генерал Валерий Баранов, сидевший справа.

Рамзан Кадыров в тот день находился не рядом с отцом, а в Москве. Его тут же принял у себя Путин, выразив соболезнования. Как утверждает бывший чиновник в Москве, именно на той встрече Путин дал понять Рамзану Кадырову, что он будет следующим главой Чечни.

Старший сын Кадыровых Зелимхан, имевший пристрастие к наркотикам, умер через три недели после гибели отца, как сообщалось, от сердечной недостаточности, вызванной последствиями тяжелой автомобильной аварии.

По закону 27-летний Рамзан Кадыров еще не мог возглавить Чечню (избраться главой региона можно только с 30 лет). На эти три года занять этот пост согласился бывший милиционер Алу Алханов. Кремль снова добился того, чтобы на выборах у того не было опасных соперников. Кадыров-младший занимал пост заместителя правительства. Чеченским премьером, контролировавшим финансовые потоки из федерального бюджета в республику, был москвич Сергей Абрамов. Перед парламентскими выборами в Чечне он попал в тяжелую аварию в Москве и вскоре уступил свой пост Рамзану Кадырову. Алу Алханов сам ушел в отставку в феврале 2007 года и с тех пор Рамзан Кадыров стал единоличным правителем Чечни.

Как отмечает «Проект», к первому президентскому сроку Рамзана Кадырова в живых не осталось практически ни одного человека из тех, кто участвовал в его восхождении к власти — кроме Владимира Путина. Мовлади Атлангериева похитили в Москве в январе 2008 года, вывезли в Чечню и, вероятно, убили. Предположительно это сделали люди Кадырова. Другие лидеры лазанской группировки бесследно исчезли или погибли в тюрьме. Заместитель главы ФСБ Герман Угрюмов, первым встретившийся с Кадыровыми, скоропостижно умер в 2001 году, когда пошел в баню на территории военной базы в Грозном вместе со знакомым Путина по КГБ Умарпашой Ханалиевым. Как было объявлено, у него отказало сердце.

Читайте также

Ровно 20 лет назад в Грозном убили Ахмата Кадырова. Его клан возглавил Чечню во время войны, запугал жителей и добился абсолютной власти Вот как это произошло

Читайте также

Ровно 20 лет назад в Грозном убили Ахмата Кадырова. Его клан возглавил Чечню во время войны, запугал жителей и добился абсолютной власти Вот как это произошло

В конечном итоге Кадыров построил в Чечне не то, чего добивался Кремль, а фактически независимый от Москвы султанат. «При Кадырове Чечня фактически вышла из российского правового поля, став уникальным регионом, где есть своя армия, свое по сути шариатское законодательство, где в отличие от всей страны по факту действует смертная казнь, где воруются колоссальные деньги и никто не несет за это наказания», — говорится в расследовании.

Согласно официальным данным, ежегодно в Чечню поступает из федерального бюджета более миллиарда долларов на «сбалансированность бюджета республики». Помимо этого есть еще выплачиваемые социальные расходы — зарплаты бюджетников и другие выплаты. Сам Кадыров говорил, что Чечня получает от России ежегодно свыше 300 миллиардов рублей — примерно три миллиарда долларов. При этом средняя зарплата в Чечне составляет всего около 30 тысяч рублей, и каждая третья семья в республике живет за чертой бедности.

В 1990-е семья Кадыровых сама жила небогато. В конце десятилетия чеченские власти передали им нефтяную скважину советских времен в селе Виноградное. Большой бизнес начался с сети автозаправок «Лидер» — их открыли по всей республике с приходом к власти Ахмата Кадырова.

Рамзан Кадыров отвечал при отце за финансовые вопросы — это происходило в спортивном клубе «Рамзан» в Гудермесе (сейчас носит название «Ахмат»). «Доходило до того, что днем Ахмат собирал людей у себя в кабинете, а вечером все те же люди приходили к Рамзану в клуб решать вопросы за деньги. Если кто-то хотел купить должность в администрации, шли к Рамзану, получить госконтракт — шли к Рамзану», — рассказал «Проекту» знакомый семьи Кадыровых.

Вскоре семья уже тайно владела компаниями, доминирующими почти во всех сферах экономики Чечни. Активы управляются некоммерческим фондом имени Ахмата Кадырова, который вопреки закону принципиально не раскрывает свою отчетность. Фонд собирает дань с местного бизнеса и простых чеченцев, а также создает компании, которые получают государственные подряды. Для этого Кадыров назначил министрами чеченского правительства своих родственников, а руководителями подставных компаний — своих номинальных представителей, приятелей и односельчан.

Как выяснили авторы расследования, основные компании, через которые клан Кадырова обналичивает бюджетные деньги, — это «Бенофон», «Орбита» и «Изумруд». Согласно отчетам, эти «личные кошельки Кадырова», фирмы-однодневки входят в топ чеченских компаний по размеру выручки и владеют активами на 150 миллиардов рублей. В каждой из них один номинальный владелец, практически нет сотрудников и подрядчиков.

Сумма поступлений в «Бенофон» только за 2023 год составила 64,8 миллиарда рублей (почти 700 миллионов долларов). На треть эти деньги прямо или косвенно поступили из бюджета Чечни, следует из документации, с которой ознакомился «Проект». Например, 1,49 миллиарда рублей поступили от мэрии Грозного, которую возглавляет племянник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров. Эта сумма, составляющая 16% бюджета Грозного, выделялась якобы на ремонт всех городских школ. Еще 16,3 миллиарда рублей прислали компании, которые контролируются семьей Кадыровых или их номинальными представителями и получают государственные контракты от чеченского правительства. Остальные средства поступили от частных фирм или были внесены наличными, что, возможно, является платой кадыровцам за силовую поддержку.

Почти все средства — 58,9 миллиарда рублей — в том же году вывели из компании при помощи беспроцентных займов. Большую часть, 48 миллиардов рублей, получили 15 молодых чеченцев, преимущественно уроженцы Шалинского района. Например, таксист Муслим Мурадов в 2023 году получил от «Бенофона» 4,6 миллиарда рублей. Всего у него на счетах скопились не менее 22,6 миллиарда рублей. И все эти средства он вывел за три дня до Нового года: Мурадов получил 11,3 миллиарда рублей наличными в грозненском отделении ВТБ, купил там же слитки драгоценных металлов на 8,4 миллиарда рублей, а еще 3,2 миллиарда рублей отправил третьим лицам в виде беспроцентного займа. Тем временем компания «Бенофон» с апреля 2024 года уже находится в стадии ликвидации.

Читайте также

«Расследование — это одно, а декларирование — это другое» Пескова спросили, откуда у Кадырова деньги. Вот что он ответил

Читайте также

«Расследование — это одно, а декларирование — это другое» Пескова спросили, откуда у Кадырова деньги. Вот что он ответил

Официально у Рамзана Кадырова одна жена — Медни Кадырова, которая к 42 годам родила 14 детей. На самом деле, утверждается в расследовании, у главы Чечни есть целый гарем наложниц и его дети были рождены как минимум от четырех женщин: это Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Аминат Ахмадова и Замира (по паспорту Индира) Джабраилова. Дети проживают в отдельных домах вместе со своими матерями, но публично играют роль сыновей и дочерей Медни. В ноябре 2022 года Медни Кадырова получила от Владимира Путина звание «мать-героиня».

Как выяснили авторы расследования, второго сына Кадырова Эли родила в 2006 году 14-летняя Фатима Хазуева. В 2012 году у нее родилась Ашура, а в январе 2015 года — двойня Эсет и Шейх-Ахмад. Адам Кадыров (он избил в СИЗО Никиту Журавеля, которого судили за сожженный Коран) родился в 2007 году от 16-летней Замиры Джабраиловой. Чеченская танцовщица и певица Аминат Ахмадова родила Кадырову в 2014 году сына Шейх-Мухаммада.

«Проект» заявил, что установил еще нескольких наложниц Кадырова, которые вступали в интимную связь с главой Чечни до своего совершеннолетия. Лояльных девушек Кадыров поддерживает материально, способствует их карьере, оформляет с ними исламский брак — никах, но никогда не признает этого публично. Других девушек он бросает или жестоко наказывает за какие-либо проступки. Издание приводит историю жительницы Гудермеса Жанетты Мукуевой. Она якобы состояла в отношениях с Кадыровым и была беременна, но в 2003 году ее застрелили прямо на улице.

Читайте также

«Проект» рассказал о «второй жене» Рамзана Кадырова А также о том, что у его «первой жены» есть фальшивая личность, на которую оформлена недвижимость на сотни миллионов рублей

Читайте также

«Проект» рассказал о «второй жене» Рамзана Кадырова А также о том, что у его «первой жены» есть фальшивая личность, на которую оформлена недвижимость на сотни миллионов рублей

«Проект» считает, что окружение главы Чечни может быть причастно ко многим громким политическим убийствам. В частности, «чеченский след» есть в убийствах политика Бориса Немцова, бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина, главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова, журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой, бывших полевых командиров братьев Ямадаевых. Многие из этих уголовных дел недорасследованы.

Например, убийства Немцова и Хлебникова могут быть связаны через Магомеда Эдильсултанова. Как выяснили авторы расследования, он сотни раз созванивался с исполнителями убийства Немцова перед преступлением, но следствие не стало обращать на него никакого внимания. Эдильсултанов приходится дальним родственником депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, близкому соратнику Рамзана Кадырова. А племянник Эдильсултанова — чеченский боксер Хамзат Устарханов — тренировал сыновей Рамзана Кадырова. В 2005 году Эдильсултанова объявляли в розыск как организатора убийств Сергунина и Хлебникова. Спустя пять лет эти обвинения в адрес Эдильсултанова были сняты по неизвестной причине.

«Проект» пишет:

Если считать от момента подозрительной гибели его отца в 2004 году, Кадыров-младший управляет своим регионом уже 20 лет, это дольше, чем любой другой губернатор в России. За эти годы Путин встречался с этим преступником не менее 30 раз и почти всегда Кадыров по итогам переговоров выкладывал фотографию, на которой оба выглядят очень довольными друг другом.

Однажды мы спросили у высокого российского чиновника, в чем секрет неприкосновенности Кадырова. «Покоренная Чечня — это основа путинской власти, именно так он сам стал президентом. Если признать, что лидер покоренной Чечни оказался мерзавцем, то что останется от самого Путина».

Читайте также

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Читайте также

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Фото на обложке: Profimedia