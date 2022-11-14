Путин впервые присвоил звания «матерей-героинь». Одной из них стала жена Рамзана Кадырова

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «мать-героиня» — впервые после восстановления этой награды со времен СССР.

Первыми двумя женщинами, получившими звание, стали жена главы Чечни Медни Кадырова, а также жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко.

Женщины получили звание за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». Помимо звания, им полагается выплата в размере миллиона рублей.

Указ о введении звания «мать-героиня» Путин подписал в середине августа. Согласно документу, звание смогут получить гражданки России, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами России.

Аналогичное звание присваивалось в СССР с 1944 года. Его обладательницам давали орден и льготы. До распада Советского Союза его получили более 400 тысяч женщин.

У Рамзана Кадырова, по официальным данным, 14 детей. Его жена Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.