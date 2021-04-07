«Проект» рассказал о «второй жене» Рамзана Кадырова А также о том, что у его «первой жены» есть фальшивая личность, на которую оформлена недвижимость на сотни миллионов рублей

Рамзан Кадыров и его жена Медни Кадырова на показе дома моды Firdaws, основанного супругой главы Чечни. 1 марта 2017 года Зубайр Байраков / Reuters / Scanpix / LETA

Издание «Проект» выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова. Авторы расследования утверждают, что у Кадырова, который неоднократно высказывался о необходимости разрешить многоженство на Кавказе, не одна, а как минимум две жены.

Второй женой Кадырова, по информации «Проекта» стала уроженка чеченского села Махкеты Фатима Хазуева. Они познакомились в 2006 году на «первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне», где 15-летняя Хазуева заняла второе место. О том, что Хазуева приходится второй женой Рамзану Кадырову, изданию рассказали несколько жителей села Махкеты, где она выросла. Брак между Кадыровым и Хазуевой также подтверждал блогер , который говорил, что знает о браке, поскольку был дружен с братом Хазуевой.

На «вторую жену» Кадырова зарегистрированы квартиры в Москве. Также она владеет роскошным дворцом в Грозном

На жен Рамзана Кадырова, по информации «Проекта», зарегистрирована недвижимость стоимостью почти 800 миллионов рублей. Так, Фатима Хазуева, которая трудоустроена в администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тысяч рублей в месяц, владеет недвижимостью на 370 миллионов рублей.

В собственности Фатимы Хазуевой находятся несколько квартир в Москве. В 19 лет, спустя четыре года после конкурса красоты, она стала владелицей 130-метровой квартиры на Шаболовке («Проект» оценил ее в 50 миллионов рублей). Там же она владела нежилым помещением стоимостью 100 миллионов рублей, но сейчас у помещения другой собственник.

По данными издания, в 20 лет Хазуева стала владелицей 290-метровой квартиры на улице Минская в Москве (у природного заказника «Долина реки Сетунь»), которая может стоить 120 миллионов рублей. Этот дом расположен через дорогу от жилого комплекса, где владеет квартирой официальная жена Рамзана Кадырова Медни. Кроме того, в 2017 году Хазуева получила в собственность 200-метровую квартиру в Хамовниках, которую оценивают почти в 200 миллионов рублей.

По данным Росреестра, на Хазуеву также зарегистрирован дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Кадырова. Особняк находится на участке площадью более девяти тысяч квадратных метров (то есть примерно два футбольных поля), на нем расположен единственный в городе открытый бассейн. «Проект» не смог оценить стоимость недвижимости, но отметил, что «по степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки».

Кроме того, в начале 2021 года мать Фатимы Хазуевой, Сацита Хазуева, стала владельцем реабилитационного центра для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенного за год до этого на окраине села Махкеты. Центр построили за счет .

У законной жены Кадырова есть фальшивая личность, на которую оформлены еще несколько квартир в Москве

Законная супруга Рамзана Кадырова Медни Кадырова, по информации «Проекта», также владеет в Москве недвижимостью на несколько сотен миллионов рублей, но большинство объектов не попали в ее декларацию о доходах. В ней упоминается только 210-метровая квартира в небоскребе на Мосфильмовской улице в Москве. Остальная недвижимость, по данным издания, записана на имя некой Медни Мусаевой.

«Проект» предполагает, что Медни Мусаева и Медни Кадырова — это один человек с набором документов на оба имени: у них совпадают имя, отчество и даже дата рождения. Кроме того, на имя Медни Мусаевой была в 2000-е годы зарегистрирована семейная квартира Кадыровых. Авторы расследования также отмечают, что Мусаева — это не девичья фамилия Кадыровой, глава Чечни не объявлял о разводе, а имя Медни Кадыровой упоминается в его декларации. Имея вымышленную личность, пишет издание, жена Кадырова, попавшая под санкции США, может ездить за границу, не привлекая к себе внимания.

Еще о московской недвижимости Кадыровых У родственников Кадырова нашли несколько квартир в элитном доме в Москве Их владельцы занимают высокие посты в руководстве Чечни — но не указывают квартиры в декларациях

В доме на Мосфильмовской улице на Медни Мусаеву оформлена квартира площадью 225 квадратных метров, которая находится рядом с задекларированной квартирой Медни Кадыровой. «Проект» оценил недвижимость Мусаевой в 115 миллионов рублей. Издание считает, что Медни Кадырова и Фатима Хазуева «фактически совместно владеют недвижимостью в Москве», поскольку в 2017 году Хазуева купила у Медни Мусаевой парковочные места в доме на Мосфильмовской.

На имя Медни Мусаевой наравне с другими членами семьи Рамзана Кадырова также оформлена 187-метровая квартира в районе станции метро Маяковская. Стоимость похожей недвижимости — 85 миллионов рублей.

«Проект» напоминает, что в прошлом в СМИ просочилась скупая информация о «третьей жене» Рамзана Кадырова, которой называли чеченскую певицу и танцовщицу Аминат Ахмадову. Из-за близости к главе Чечни танцевальный ансамбль «Даймохк», которым руководит отец Ахмадовой, перестали приглашать на гастроли в Европу. Действительно ли Аминат Ахмадова приходится третьей женой Кадырову, неизвестно. «Проект» не упоминает о недвижимости, которой она владеет.

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Пересказал Александр Бакланов