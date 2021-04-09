Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

«Дождь»: По поводу расследования издания «Проект» о Рамзане Кадырове. В СМИ регулярно выходят материалы о, назовем это так, вызывающем несоответствии между официальными доходами главы Чечни и тратами и роскошью, в которой он живет. Есть ли у Кремля объяснение, и, может быть, есть там коррупционная составляющая?

Дмитрий Песков: Ну, послушайте, расследование — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет.

«Дождь»: А СМИ в данной ситуации не могут выступать неким сторонним институтом?

Дмитрий Песков: Дело в том, что непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ.

«Дождь»: То есть поводов для дополнительной проверки нет?

Дмитрий Песков: Нет поводов для дополнительных проверок, потому что все данные, которые главы регионов, государственные чиновники декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом. И это делается на ежегодной основе.

«Эхо Москвы»: Чтобы лучше понимать… То, что опубликовано в прессе, в частности, в издании «Проект», и то, что задекларировано и о чем в курсе официальные проверяющие органы, — это скорее совпадает или скорее не совпадает?

Дмитрий Песков: Я, вы знаете, честно говоря, сверкой не занимался и не занимаюсь. Мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют.

«Эхо Москвы»: А эти подразделения следят за публикациями в СМИ или это их не интересует в принципе?

Дмитрий Песков: Они исходят из первоисточников. Любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность, недвижимость — все это тщательно проверяется.

«Эхо Москвы»: То есть то, что опубликовано, никак не заинтересовало администрацию президента, потому что это соответствует представлениям о том, что проверяли, либо это в принципе никого не заинтересовало?

Дмитрий Песков: Антикоррупционные подразделения выполняют свои функции должным образом.

«Эхо Москвы»: Не совсем, конечно, понятно, насколько соответствует или не соответствует. Они выполняют, это мы понимаем. Но насколько то, что опубликовано, соответствует действительности и мнению этих органов?

Дмитрий Песков: Этого я вам не могу сказать.

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