В соцсетях опубликовано видео, в котором российский военный показывает голову солдата ВСУ, насаженную на шест. Украинский омбудсмен обратился в ООН

В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, российские морские пехотинцы из 155-й бригады показывают отрезанную голову украинского военного, насаженную на шест.

В видео длиной 11 секунд одетый в военную форму человек, лицо которого закрыто, а голос изменен, говорит в камеру: «Сегодня у некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет каждую нашу встречу». На этих словах он показывает за спину. Там виден высокий шест, на который насажено что-то, похожее на голову. Цвета в видео сильно откорректированы, разглядеть детали в этом качестве невозможно. Личность военного в видео не подтверждена.

Видео появилось в российском телеграм-канале «Тройка», но вскоре было оттуда удалено. Его также запостил телеграм-канал неонацистской группировки ДШРГ «Русич», подписавший, что это 155-я бригада морской пехоты. На момент публикации новости в канале «Русича» видео было доступно.

В украинском телеграм-канале Deep State заявили, что геолоцировали видео. Там утверждают, что оно снято у пропускного пункта Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Deep State отмечает, что в районе 12 августа ВСУ совершили неудачную попытку прорыва через этот КПП.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в связи с публикацией этого видео обратился в ООН и Международный Красный крест по поводу «очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной». По его словам, такие видео российская сторона использует, «чтобы запугать и деморализовать украинцев».