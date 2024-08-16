Война Девятьсот пятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 905-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевые действиями и событиями в остальном мире.

Что происходило 15 августа

Война Девятьсот четвертый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 15 августа