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Война Девятьсот пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Инструкция о том, как защитить себя и своих родных от срочной службы. С началом наступления ВСУ в Курской области осенний призыв становится смертельно опасным.
- ВСУ опубликовали кадры первых часов наступления в Курской области.
- Фотографии российских военных, захваченных в Курской области, в центре содержания пленных.
- Пианист и антивоенный активист Павел Кушнир погиб после сухой голодовки в СИЗО — и теперь о нем говорит весь мир. Вот его история.
Основное к полудню
- Минобороны РФ заявило, что уничтожило две пусковые установки HIMARS, из которых велись обстрелы Курской области. По данным ведомства, РСЗО поражены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области Украины. Накануне министерство отчитывалось об уничтожении еще одной установки HIMARS в этом районе. ВСУ уничтожение установок не подтверждали.
- Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» перестал публиковать информацию о людях, пропавших в приграничных районах. В сообщении отряда говорится, что это решение принято «из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников». Волонтеры продолжат собирать заявки о пропавших в закрытом формате. Накануне стало известно, что по решению Генпрокуратуры была заблокирована группа «Суджа — Поиск людей» во «ВКонтакте». Там искали пропавших в результате операции ВСУ в Курской области.
- Телеграм-каналы пишут об увольнении советника министра обороны РФ, политтехнолога Андрея Ильницкого. Официально военное ведомство об этом не сообщало, но в публикации государственного агентства ТАСС от 15 августа его уже назвали бывшим советником. Ильницкого считают одним из возможных авторов символа российского вторжения в Украину — буквы Z. «Медуза» рассказывала историю политтехнолога.
- Херсонский областной суд, подконтрольный властям России, приговорил к десяти с половиной годам исправительной колонии общего режима гражданку Украины Ирину Горобцову, обвиненную в шпионаже (276 УК). Генпрокуратура РФ утверждает, что Горобцова передавала украинской разведке информацию о российских войсках в Херсонской области. Горобцову похитили из ее дома в Херсоне люди в военной форме в мае 2022 года. Позже родственники обнаружили ее в СИЗО Симферополя.
- Участники легиона «Свобода России», воюющие на стороне ВСУ, обратились к российским военным на фоне украинского наступления в Курской области. «Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти. Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи», — говорится в заявлении группировки.
Главные новости ночи и утра
- Вооруженные силы РФ перебросили с оккупированных территорий Украины в Курскую область России несколько бригад численностью не менее тысячи человек каждая, чтобы противостоять наступлению ВСУ, сообщает CNN. Два источника телеканала, близкие к западной разведке, заявили, что Россия пока не собирается перебрасывать в Курскую область крупные и лучше всего подготовленные подразделения и, похоже, укрепляет оборону в регионе в основном за счет необученных новобранцев.
- Несколько источников CNN также сообщили, что США не хотят разрешать ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по Курской области не из-за риска эскалации, а потому, что не могут предоставить Украине так много ракет ATACMS. Американские власти, по данным собеседников издания, считают, что Украине следует использовать имеющиеся ракеты для ударов по аннексированному Крыму.
- Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал реакцию России на операцию ВСУ в Курской области «медленной и рассеянной». По мнению военного, это связано с отсутствием понимания командования, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ, а также отсутствием высвобожденных войск, которые Минобороны РФ может привлечь в Курской области.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ публикуют кадры первых часов операции 6 августа в Курской области России. «Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленники. День, вошедший в историю русско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции», — говорится в пояснении к видео.
Что еще:
- ВСУ взяли под контроль село Внезапное Курской области, утверждает украинский OSINT-проект DeepState. В то же время российские войска продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области, говорится в новой сводке военного паблика.
- Минобороны РФ утверждает, что отразило ночную атаку ВСУ в аннексированном Крыму. В частности, средства ПВО сбили над акваторией Черного моря пять беспилотников самолетного типа. Также в море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, заявили в ведомстве. Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук заявил, что в результате атаки повреждены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском. Телеграм-канал «Крымский ветер» добавляет, что в районе Керчи мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1». Независимых подтверждений этой информации не поступало.
- Российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 августа военные РФ выпустили три баллистические ракеты «Искандер-М», три ударных беспилотника типа «Шахед» и два дрона неустановленного типа из Курской области. Средства ПВО сбили все пять БПЛА в пределах Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей. О последствиях атаки информации не поступало.
- Умер один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося 15 августа в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на «органы военного командования Минобороны России». Еще трое членов экипажа госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По словам Кобзева, причину крушения еще предстоит установить. Предварительная версия — техническая неисправность.