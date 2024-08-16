В Донецке загорелся торговый центр. Представители ДНР заявили об обстреле ВСУ

В Донецке, который контролируют власти аннексированной ДНР, загорелся торговый центр «Галактика». Представители ДНР заявили, что по зданию, в котором находились десятки людей, нанесли удар ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил «о централизованных ударах» ВСУ по Петровскому району Донецка, где расположена «Галактика». Площадь пожара в торговом центре, заявил он, — более 10 тысяч квадратных метров.

По словам Пушилина, в результате обстрела также было повреждено здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка.

Ранены семь человек, в том числе подросток, заявил Пушилин, добавив, что данные о пострадавших уточняются. В свою очередь ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР сообщает о как минимум двух погибших.

Украинский УНИАН, в свою очередь, считает, что видео с места происшествия, распространенное российскими телеграм-каналами, может быть постановочным, а также выражает сомнение в том, что в «Галактике» находились «сотни человек».