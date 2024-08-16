Крупнейшие продуктовые сети заморозят цены на продукты в Курской области

Крупнейший торговые сети приняли решение о временной заморозке цен в Курской области на фоне наступления украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Цены будут заморожены в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «Ленте» и Metro. В АКОРТ подчеркнули, что инициатива исходила от самих торговых сетей.

В АКОРТ отметили, что «почти все» магазины торговых сетей в Курской области продолжают работать — за исключением тех, которые находятся в районах, где объявлена эвакуация.

Несколько сотен квадратных километров территории Курской области захватили украинские военные, под их контролем находится город Суджа и несколько десятков поселков и сел. 15 августа командование ВСУ объявило о создании на подконтрольной территории военной комендатуры.