Российские военные, захваченные в Курской области, в центре содержания пленных. Фотографии

В Курской области, сообщили 15 августа украинские источники, в плен были захвачены 102 российских военных из 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения «Ахмат». Всего же в ходе операции ВСУ, продолжающейся с 6 августа, в плен попали «сотни» россиян, говорили FT украинские чиновники и военнослужащие. Среди них, как выяснили «Важные истории», как минимум 25 солдат-срочников. Официальные представители российских властей информацию о попавших в плен пока не комментировали, однако, писала FT, Россия уже начала с Украиной переговоры об обмене. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона при будущих обменах собирается возвращать, в первую очередь, тяжело раненых и тяжело больных, женщин и всех, кто долго находится в плену, включая защитников «Азовстали» и крымских татар. Российские пленные дожидаются обмена в специальных центрах. «Медуза» публикует фотографии, сделанные 14 августа в одном из таких центров, где находятся люди, попавшие в плен в Курской области.

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Хроника войны. 16 августа 2024 года

Война Девятьсот пятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 16 августа 2024 года

Война Девятьсот пятый день. Хроника «Медузы»