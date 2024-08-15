Украинские СМИ опубликовали фотографии пленных российских военнослужащих. СБУ утверждает, что за день в Курской области захвачены 102 человека

Спецназовцы Службы безопасности Украины захватили в плен 102 российских военных в Курской области, сообщают «Украинская правда», УНИАН и Hromadske со ссылкой на источник в спецслужбе.

Украинские СМИ и проект «Хочу жить» (его курирует Главное управление разведки Минобороны Украины) опубликовали фотографии пленных — утверждается, что это военнослужащие 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения «Ахмат».

Проект «Хочу жить» Проект «Хочу жить»

Проект «Хочу жить» Проект «Хочу жить»

Проект «Хочу жить»

По словам собеседника в СБУ, это самое массовое взятие российских солдат в плен, которое удалось провести за один раз, с начала полномасштабной войны.

«Воины ЦСО „А“ СБУ захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт — с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно», — цитирует «Украинская правда» заявление источника.

Проект «Хочу жить» также опубликовал видео, на котором видны лежащие на земле военнослужащие со связанными за спиной руками. Как утверждается, россиян оставили их командиры, поэтому они «приняли правильное решение и сдались в плен».

Проект «Хочу жить»

14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские военные «с начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных».

Свидетельства о попавших в плен российских военных стали появляться с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Тогда сообщалось, что в плен попали солдаты-срочники, охранявшие государственную границу. 11 августа «Хочу жить» публиковал видео, на котором, как утверждается, сняты несколько десятков российских пленных. Трое из них говорили, что они из Грозного. Один пленный говорил, что служит в спецназе «Ахмат», который находится на позициях на границе Курской области с Украиной. Позже командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что в Курской области в плен попали пять чеченских бойцов, которые не имеют отношения к его подразделению.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход наступления ВСУ, заявлял, что в Курской области сдались в плен сотни российских военнослужащих. «И все они получат гуманное отношение — такого отношения они даже в их же, русской армии не имели», — сказал Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с ним по теме пленных связывалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По его словам, украинские военнослужащие четко соблюдают нормы Женевской конвенции и берут в плен российских военных, «не подвергая их пыткам и жестокому обращению». Лубинец также отметил, что ВСУ предоставляют гуманитарную помощь местным жителям в Курской области и готовы открыть коридоры для эвакуации.

Минобороны РФ официально не комментировало информацию о пленных россиянах в Курской области.

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