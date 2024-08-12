Украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным сдаваться, опубликовал видео, на котором сняты несколько десятков пленных.

Трое из них говорят, что они из Грозного. Один пленный подтверждает, что служит в спецназе «Ахмат». Глаза у людей на видео замотаны скотчем.

В тексте, сопровождающем видео, говорится, что пленные были захвачены в Курской области. «Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы „Ахмата“ в плен не сдаются. Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы „Ахмата“ даже не пытались сопротивляться», — утверждают участники проекта «Хочу жить».

ВСУ с 6 августа продолжают военную операцию в Курской области. В первый же день операции появились видео с российским военными, захваченными в плен. Среди них есть солдаты-срочники.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов утверждал, что бойцы подразделения находятся на позициях на границе Курской области с Украиной. По его словам, украинские военные обошли эти позиции, пройдя «через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было». В телеграм-каналах писали, что «Ахмат» не вступал в бой с ВСУ.

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