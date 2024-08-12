Украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с пленными, которые говорят, что они из Грозного — из спецназа «Ахмат»
Украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным сдаваться, опубликовал видео, на котором сняты несколько десятков пленных.
Трое из них говорят, что они из Грозного. Один пленный подтверждает, что служит в спецназе «Ахмат». Глаза у людей на видео замотаны скотчем.
В тексте, сопровождающем видео, говорится, что пленные были захвачены в Курской области. «Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы „Ахмата“ в плен не сдаются. Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы „Ахмата“ даже не пытались сопротивляться», — утверждают участники проекта «Хочу жить».
ВСУ с 6 августа продолжают военную операцию в Курской области. В первый же день операции появились видео с российским военными, захваченными в плен. Среди них есть солдаты-срочники.
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов утверждал, что бойцы подразделения находятся на позициях на границе Курской области с Украиной. По его словам, украинские военные обошли эти позиции, пройдя «через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было». В телеграм-каналах писали, что «Ахмат» не вступал в бой с ВСУ.