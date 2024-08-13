Командир «Ахмата»: в Курской области в плен попали пять чеченских бойцов, но они из другого подразделения

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в Курской области в плен попали пять бойцов подразделения «Ахмат-Чечня» — трое стрелков и двое связистов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На видео он говорит, что попавшие в плен чеченские бойцы не имеют отношения к спецназу «Ахмат».

«Мы в курсе, что в начале, когда вы [ВСУ] заходили [в Курскую область], вы взяли в плен трех бойцов „Ахмат-Чечня“. Мы их видели, мы это признаем. Но когда вы говорите, что активно берете в плен бойцов спецназа „Ахмат“… Извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа „Ахмат“. <…> Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорней, чем попасть в плен. <…> Эти три бойца из подразделения „Ахмат-Чечня“, мы знаем их фамилия. <…> Ни один мой боец к вам в плен не попадал. А если попал — покажите его лицо и назовите его позывной», — говорит Алаудинов на видео. В подписи к посту уточняется, что речь идет о пяти бойцах.

12 августа Алаудинов называл «вбросами противника» информацию о том, что бойцы «Ахмата» сдаются в плен.

11 августа проект Минобороны Украины и Главного управления разведки ведомства «Хочу жить» опубликовал видео, на котором, как утверждается, сняты несколько десятков пленных. Трое из них говорят, что они из Грозного. Один пленный говорит, что служит в спецназе «Ахмат».

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