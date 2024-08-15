FT: Россия начала с Украиной переговоры об обмене пленных, взятых в Курской области. Москва официально даже не признает, что они есть

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона инициировала переговоры об обмене пленных, которых ВСУ захватили в Курской области. Военная разведка Украины подтвердила Financial Times, что работает над обменом.

Накануне Лубинец рассказал, что у него был «инициативный разговор» с его российской коллегой Татьяной Москальковой. В ходе беседы они обменялись информацией — «несмотря на публичные заявления российских СМИ о том, что россияне якобы решили приостановить любые обмены».

По словам Лубинца, беседа с Москальковой «дала надежду», что стороны вскоре смогут продвинуться в переговорах. Украинский омбудсмен также назвал приоритетные для Украины категории — в первую очередь, тяжелораненые, затем украинские женщины, а также все те, кто остается в плену.

В офисе Москальковой о планах по обмену не сообщали. Взятие российских военных в плен там также не комментировали.

Точное число пленных, взятых ВСУ, не раскрывается. 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что в Курской области «с начала суток» взяты в плен более 100 военных».15 августа источник Службы безопасности Украины сообщил нескольким изданиям о 102 российских военных, взятых в плен в Курской области, а украинский проект «Хочу жить» (его курирует Главное управление разведки Минобороны Украины) опубликовал фотографии пленных. Источник в СБУ назвал это самым массовым пленением российских солдат с начала полномасштабной войны.

Украинские чиновники и военнослужащие на границе Курской области сообщили FT, что цифра пленных исчисляется «сотнями».

сбу о взятых в плен российских военных

Украинские СМИ опубликовали фотографии пленных российских военнослужащих. СБУ утверждает, что за день в Курской области захвачены 102 человека

сбу о взятых в плен российских военных

Украинские СМИ опубликовали фотографии пленных российских военнослужащих. СБУ утверждает, что за день в Курской области захвачены 102 человека