«Важные истории» установили имена 25 российских срочников, попавших в плен в Курской области

Журналисты «Важных историй» подтвердили личности 25 российских солдат-срочников, которые попали в украинский плен в результате вторжения ВСУ в Курскую область.

Издание изучило 20 видеороликов с военнопленными, которые публиковали украинские военные и СМИ за последние дни. На них журналисты идентифицировали 25 срочников. Пять из них были призваны из населенных пунктов Республики Коми, отмечает издание.

По информации издания, родители нескольких пленных ранее оставляли сообщения в интернете, пытаясь узнать об их судьбе. В военкоматах и воинских частях им не рассказали, что с ними.

Всего в опубликованных роликах видны лица как минимум 42 человек, которых Украина представляет как солдат срочной службы. Но не всех из них возможно идентифицировать, подчеркивает издание.

Всего «Важные истории» нашли более 50 сообщений о поиске пропавших в Курской области военных. Среди пропавших без вести 22 человека были верифицированы как срочники.

Точное число пленных, взятых ВСУ, не раскрывается. 14 августа главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что в Курской области «с начала суток» взяты в плен более 100 военных. 15 августа украинские СМИ опубликовали фотографии пленных — утверждается, что это военнослужащие 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения «Ахмат».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона инициировала переговоры об обмене пленных, которых ВСУ захватили в Курской области. Москва эту информацию не комментировала. В офисе российского омбудсмена Татьяны Москальковой о планах по обмену не сообщали. Взятие российских военных в плен там также не комментировали.

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