«Важные истории» установили имена 22 солдат-срочников, пропавших в Курской области

Журналисты издания «Важные истории» смогли подтвердить имена более 20 российских солдат срочной службы, которые пропали в первые дни наступления украинской армии в Курской области России.

В публикации издания от 14 августа сказано, что в соцсетях появились десятки сообщений о поиске российских военных, пропавших в Курской области. Как установили журналисты, не менее 22 человек — реальные люди. Родственники называют их солдатами-срочниками. В некоторых случаях издание нашло фотографии солдат с родными перед отправкой в часть.

По информации «Важных историй», пропавшие срочники служили в 488-м полку воинской части 12721, дислоцированной в Клинцах Брянской области. В списке оказались трое призывников из города Шарья в Костромской области, а также выходцы из Республики Коми, Вологодской и Тюменской областей.

Срочники перестали выходить на связь с родственниками в первые три дня наступления ВСУ — с 5 по 8 августа. Аккаунты солдат в соцсетях и мессенджерах не активны с первых дней наступления ВСУ.

Издание отмечает, что обнаружило сообщения о поиске еще 12 военных, чей статус определить не удалось. Это солдаты в возрасте 20-23 лет, которые проходили службу в 488-м полку на границе Курской области. Журналисты отметили, что солдаты могут быть как срочниками, так и контрактниками.

Кроме того, «Важные истории» установили имена семи солдат срочной службы, которые попали на видео, снятые в украинском плену. «Таким образом, в Курской области взяты в плен или пропали без вести как минимум 29 солдат-срочников. Точное их количество неизвестно», — отмечает издание.

Журналисты не приводят имена солдат, которые пропали или попали в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 августа, что при наступлении ВСУ в Курской области «сотни российских военных сдались в плен». На следующий день, 14 августа, главнокомандющий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные «с начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных» (эта информация не подтверждена).

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