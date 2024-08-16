Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов чаще всех комментирует украинское наступление в Курской области Его подразделение называют «тикток-войсками». Оно должно было охранять границу, которую перешли ВСУ

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде партии «Единая Россия» в Москве. 17 декабря 2023 года Сергей Гунеев / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Апти Алаудинова называли возможным преемником Рамзана Кадырова. Командир «Ахмата» — «опасный и весьма одиозный»

«Новая газета» называла Апти Алаудинова «могущественным, опасным и весьма одиозным» человеком из близкого окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Алаудинов начинал свою карьеру в правоохранительных органах республики. В начале 2000-х он работал в прокуратуре, МВД и Минюсте Чечни, а к 2011 году дослужился до начальника полиции и заместителя министра внутренних дел региона.

Эти должности Алаудинов занимал до 2021 года, и все это время его имя неоднократно упоминалось в СМИ в связи с обвинениями чеченских силовиков в злоупотреблениях. Алаудинова включили в американский «список Магнитского», в который попадают люди, предположительно причастные к нарушениям прав человека в России. Силовик попал под санкции в связи с делом чеченского активиста Руслана Кутаева, осужденного за хранение наркотиков и обвинявшего полицию в фабрикации дела и пытках. Правозащитники, работавшие в Чечне, отмечали, что Алаудинов известен своей жестокостью и призывами к расправам над критиками режима Кадырова. «Новая газета» также связывала Алаудинова с на территории полка ППС в Грозном в январе 2017 года.

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Опубликовано новое расследование об убийстве 27 задержанных в Грозном два года назад. «Новая газета» рассказала свою версию, как и где они погибли

В 2019 году «Новая газета» утверждала, что Алаудинов попал в немилость главы Чечни после того, как якобы «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Сам силовик отрицал это и призывал не верить «сплетникам». В 2021-м Владимир Путин освободил Алаудинова от должности начальника полиции Чечни, после чего Кадыров назначил его своим помощником.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Алаудинов возглавил спецназ «Ахмат» — одно из самых известных чеченских подразделений в зоне боевых действий. При этом сам он утверждал, что якобы отправился на войну рядовым-добровольцем, а позже «так получилось», что по предложению Кадырова стал командиром «Ахмата».

В июле 2022 года Кадыров назначил своего соратника секретарем Совета экономической и общественной безопасности Чечни. Через несколько месяцев Алаудинов получил должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом так называемой народной милиции самопровозглашенной ЛНР, а также звания генерал-майора и Героя России — как заявлял Кадыров, за вклад в «общее дело борьбы с бандеровцами и нациками». Спустя два года Алаудинов оставил этот пост и стал замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Примерно в то же время «Новая газета Европа» публиковала статью о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, назвав Алаудинова возможным преемником главы Чечни.

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«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Что журналисты узнали о здоровье Кадырова

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Апти Алаудинов и спецназ «Ахмат» с начала войны пиарятся в соцсетях и прокремлевских СМИ. Z-блогеры и украинские медиа называют их «тикток-войсками»

С начала войны в Украине российские СМИ, лояльные Кремлю, неоднократно публиковали комментарии Алаудинова о ходе боевых действий, возможности мирных переговоров и потерях ВСУ. В своих интервью, например в беседе с «военкором» «Комсомольской правды» Александром Коцем, чеченский силовик говорил, что спецназ «Ахмат» воюет «не за какой-то клочок земли, а за то, чтобы духовные ценности оставались там, где должны быть». Он также назвал свой отряд и, судя по всему, всю российскую армию «войском Иисуса», которое «воюет против сатанистов».

Но главный источник новостей об «Ахмате» и его командире — глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо регулярных докладов о ходе войны и действиях подразделения, он публикует видеозаписи разговоров Алаудинова с украинскими военнопленными. На одной из таких, опубликованных в 2022 году, командир «Ахмата» «извиняется» за следы побоев, которые видны у одного из пленных. «За того, который с фингалом, я прошу извинения. Так получилось, что люди, когда им предложили подобру-поздорову сдаться, не сумели воспользоваться моментом», — говорит в ролике Алаудинов. На что Кадыров отвечает: «Тут нечего извиняться».

В феврале 2023 года глава Чечни заявлял, что Алаудинова пытались убить, отправив ему конверт с отравляющим веществом. Силовика и его помощников направили на лечение в Москву, но уже через месяц командир «Ахмата» заявил, что вернулся на войну в Украину и «будет лечиться на ходу», потому что не хочет «находиться в мирной обстановке, когда бойцы находятся на передовой». Тогда же Следственный комитет объявил о возбуждении дела о покушении на убийство Алаудинова. О ходе расследования больше ничего не сообщалось.

Чеченское подразделение «Ахмата» с начала войны критикуют как российские «военкоры» и Z-паблики, так и украинские медиа. Первые считают, что кадыровцы зачастую отсиживаются в тылу, но при этом активно пиарятся, в том числе на российском телевидении. Вторые и вовсе издевательски называют военных из «Ахмата» «тикток-войсками» из-за того, что они публикуют похожие на постановочные видео.

В июле 2024 года российский «военкор» Владимир Романов назвал чеченских бойцов «тиктокерами», обвинив их в том, что они «стоят за срочниками» на границе Белгородской области. Вскоре ему пришлось опубликовать ролик с извинениями. По его словам, это произошло после разговора с Алаудиновым.

Комментарий отдела «Разбор»

«Спецназ „Ахмат“» — это зонтичный бренд для различных подразделений Росгвардии и Вооруженных сил РФ, созданных или прошедших обучение в Чечне. Генерал Апти Алаудинов, который формально с апреля 2024 года является замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, руководит также специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» Росгвардии. Чаще всего именно этот отряд, регулярно производящий видеоролики в тылу российских войск, именуют «тикток-войсками».

Однако и СОБР, и — намного чаще — другие подразделения «спецназа „Ахмат“» также участвуют непосредственно в боевых действиях. Так, СОБР «Ахмат» совместно с подразделениями полка полиции специального назначения «Ахмат» провел несколько месяцев на рубеже 2023 и 2024 годов в изнурительных боях за поселок Белогоровка около Лисичанска. Медиагруппа одного из «спецназов „Ахмат“» сняла видео участия подразделения в штурме отвала мелового карьера Белогоровки. Этот холм не захвачен российскими силами до сих пор. Полностью захватить сам поселок также не удалось, хотя Минобороны РФ отчиталось о взятии Белогоровки в мае 2024 года.

Позже различные подразделения «Ахмата» были переведены в состав российской группировки «Север», которая с мая 2024 года наступает на Харьков и Волчанск, а также несет ответственность за оборону границы в Белгородской, Курской и Брянской областях. Вероятно, спецназ «Ахмат» должен был в числе прочих подразделений специального назначения противодействовать рейдам отрядов Главного управления разведки Украины через границу (вроде тех, что случались в 2023 году и в марте 2024 года). Чаще всего подразделения Росгвардии под брендом «Ахмат», не имеющие тяжелой техники, действуют в качестве усиления для регулярных соединений ВС РФ. Так, в Курской области СОБР «Ахмат» сейчас придан 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота, которую перебросили под Суджу для стабилизации обороны.

Кроме СОБР, полка полиции и прочих подразделений Росгвардии, в Украине воюют и подразделения специального назначения «Ахмат», входящие в состав ВС РФ. Так, в районе Клещеевки под Бахмутом много месяцев держал оборону, а теперь пытается наступать 78-й моторизованный полк специального назначения «Ахмат» из состава 42-й мотострелковой дивизии (дивизия базируется в Ханкале в Чечне). Также в Украине воюют созданные в 2022 году четыре добровольческих батальона ВС РФ. Все они — равно как и подразделения «Ахмат» Росгвардии — составлены не только из уроженцев Чечни, но и из контрактников, набранных в других регионах.

Среди прочего «Ахмат» высмеивают за то, что летом 2023 года чеченские бойцы, переброшенные из Украины в Ростов-на-Дону на подавление главы ЧВК Евгения Пригожина, так и не вступили в бой с наемниками, но активно рекламировали свои действия в соцсетях. По одной из версий, они не смогли зайти в город из-за пробки. Кадыров после завершения мятежа заявил, что его бойцы «оперативно прибыли на место и ждали приказа», но «ситуация завершилась без прямой конфронтации». «Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде», — добавил он.

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Когда ЧВК Вагнера после гибели Пригожина фактически прекратила свое существование, Кадыров и Алаудинов рекламировали переход наемников в «Ахмат». В октябре 2023 года они утверждали, что к подразделению присоединились около 170 бойцов ЧВК. Однако, по данным «Русской службы Би-би-си», на самом деле в чеченский спецназ ушло не более 50 человек, а единственным заметным командиром, согласившимся на переход, стал Сергей Петренко с позывным «Гранит». В апреле 2024 года Алаудинов снова начал рассказывать о переходе вагнеровцев в «Ахмат», записав видео с одним из известных командиров ЧВК Александром Кузнецовым с позывным «Ратибор». Присоединился ли он на самом деле к «Ахмату», неизвестно.

Алаудинов чаще других российских силовиков комментирует наступление ВСУ в Курской области, границы которой должны были охранять кадыровцы

Сразу после прорыва ВСУ в Курской области командиру «Ахмата» пришлось отвечать на обвинения в том, что чеченские подразделения не оказали сопротивления украинским военным на границе. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» обвинил военных «Ахмата» в том, что они «разбежались». «Военкор» Юрий Котенок говорил, что украинское наступление отражали пограничники и тероборона, но не бойцы «Ахмата», находившиеся в зоне боев. «Реальность такова, что госграницу прикрывают подразделения и части, укомплектованные военнослужащими срочной службы, которые, судя по всему, и приняли первый удар. „Тикток-войска“ в плен не попадают, потому что подальше», — писал Котенок.

Захваченный в плен российский срочник Евгений Ковилкин в ролике, распространенном украинскими медиа, рассказал, что находился в районе поселка Свердликово Суджанского района, а на соседнем опорном пункте были бойцы «Ахмата». «При нашем окружении они сбежали, потому что, как говорят ребята, Кадыров сказал чеченцам не сдаваться [в плен]», — заявил пленный. При каких обстоятельствах было записано это интервью, неизвестно.

Алаудинов отвечал, что все бойцы подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор остаются на позициях. По его словам, украинские военные разминулись с чеченским подразделением, прикрывавшим границу: ВСУ якобы прошли мимо опорных пунктов чеченского подразделения. Сам Алаудинов приехал в Курскую область с одним из отрядов спецназа «Ахмат» к вечеру 7 августа.

11 августа, на шестой день наступления ВСУ в Курской области, украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с взятыми в плен в Курской области российскими военными. Трое из них сообщили, что они из Грозного. Один пленный подтвердил, что служит в «Ахмате», не уточнив, о каком именно подразделении идет речь.

На следующий день Алаудинов отрицал, что чеченские бойцы сдались в плен: «Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа „Ахмат“… Но самое интересное, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы». Но уже 13 августа он признал, что все-таки пять чеченских бойцов попали в плен. По его словам, речь идет о военных подразделения «Ахмат-Чечня», которое входит в структуру Минобороны РФ. «Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорней, чем попасть в плен», — добавил командир спецназа.

С первого дня наступления ВСУ в Курской области и к моменту публикации этого материала Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале более 20 постов с комментариями о ситуации в регионе, которые разошлись по российским СМИ. Причем с 10 августа он публикует по два-три поста в день. Это в том числе заявления для российских пропагандистских медиа — РИА Новости, Первого канала, «России 1» — и их повторы.

Изначально Алаудинов говорил, что «ничего трагического» в регионе не произошло и «беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, не нужно». Однако украинское наступление продолжается больше 10 дней, а российские военные, согласно заявлениям генерала, лишь с 14 августа начали «завершать блокирование ВСУ на курском направлении». Российские и украинские телеграм-каналы обратили внимание на то, что Алаудинов несколько раз с начала украинского наступления так или иначе заявлял о том, что войска РФ контролируют ситуацию в Курской области, а операция ВСУ в регионе не удалась.

Вечером 15 августа Алаудинов раскритиковал телеграм-канал , обвинив его в том, что он «работает на укропов». Так он отреагировал на опубликованное каналом видео о том, как западные журналисты ездят по городу Судже в Курской области. В подписи авторы спрашивали: «Интересно, что теперь скажет Апти Алаудинов?» «Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать», — ответил Алаудинов.

Позже командир спецназа «Ахмат» удалил видео со своим комментарием, но его успели сохранить другие телеграм-каналы. Теперь в посте Алаудинова остался лишь его комментарий по ситуации в Курской области с подписью: «Изменено. Не достойны пиндосы внимания на канале патриотов России».

Согласно сводке «Медузы» на 14 августа, более чем за неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, к 15 августа украинские силы контролировали 82 населенных пункта Курской области и территорию площадью 1150 квадратных километров. По оценке «Медузы», на 15 августа ВСУ контролировали 45–50 сел и территорию площадью 500–700 километров.