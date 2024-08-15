Главком ВСУ объявил о создании военной комендатуры в Курской области

В Курской области, где продолжается наступление украинской армии, создана военная комендатура. Об этом на заседании ставки верховного главнокомандующего объявил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, комендатура «должна обеспечить правопорядок, а также все нужды местного населения». Ведомство возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Видео с заседания опубликовал в соцсетях офис президента Украины Владимира Зеленского.

Сырский заявил, что по состоянию на 15 августа ВСУ продвинулись на разных направлениях в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 километров и теперь под контролем украинской армии находятся 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. Всего с начала операции ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории Курской операции, добавил главком.

По оценке «Медузы», ВСУ контролируют в Курской области 45-50 населенных пунктов на площади в 500-700 квадратных километров.

Минобороны РФ в своей сводке 15 августа сообщило, что российская армия вернула контроль над селом Крупец в Курской области, а также отразила атаки ВСУ в районах Кремяного, Русской Конопельки, Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

Судя по сообщениям Минобороны РФ, за сутки Вооруженные силы Украины продвинулись еще примерно на два километра в Курской области.

Что происходит в Курской области. Сводка «Медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

Что происходит в Курской области. Сводка «Медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа