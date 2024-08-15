Минобороны РФ рассказало о новых попытках прорыва ВСУ в Курской области. Судя по этим данным, за сутки ВСУ прошли около двух километров

Министерство обороны РФ 15 августа опубликовало в своем телеграм-канале очередной обзор «попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации».

Российская сторона заявила, что в минувшие сутки «пресекла попытки прорыва» мобильных групп Вооруженных сил Украины в нескольких населенных пунктах Курской области.

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки», — говорится в сообщении Минобороны.

Упомянутые села Варваровка и Сафоновка расположены в Кореневском районе Курской области, в 25 и 29 километрах от границы соответственно. Ранее Минобороны не сообщало о попытках прорыва возле них. При этом 14 августа российская сторона заявила, что ВСУ пытались прорваться в районе Скрылевки (расположено в 24 километрах от границы и в четырех километрах от Сафоновки). От Сафоновки примерно 16 километров до трассы Льгов — Рыльск.

Из сообщения Минобороны следует, что ВСУ также пытались прорваться в направлении трассы Льгов — Рыльск в районе деревни Матвеевка (расположена в четырех километрах от поселка Коренево и в 21 километре от трассы). Ранее Минобороны РФ не сообщало о попытках прорыва в этом месте.

Судя по сообщениям Минобороны РФ, за сутки Вооруженные силы Украины продвинулись еще примерно на два километра.

Российское министерство также сообщило, что российские войска восстановили контроль над селом Крупец в Беловском районе Курской области.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 15 августа, в украинские силы контролирует 82 населенных пункта Курской области и территорию площадью 1150 квадратных километров. По оценке «Медузы» на 15 августа, ВСУ контролировали 45-50 сел и территорию площадью 500-700 километров.

Согласно карте «Медузы» на 14 августа, за более чем неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ.

Карта «медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа

Карта «медузы»

Неделя боев в Курской области: украинское наступление замедлилось, но у российской армии не хватает сил, чтобы остановить ВСУ Зато в Донбассе ВС РФ все ближе к штурму двух крупных городов. Карта боев на 14 августа