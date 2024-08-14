Последствия обстрела окрестностей Суджи со стороны ВСУ. 8 августа 2024 года Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Неделю назад ВСУ начали операцию в Курской области — с тех пор украинским военным удалось взять под контроль несколько сотен квадратных километров российской территории. Большая часть жителей уехала из захваченных населенных пунктов, однако это удалось сделать не всем — и не сразу. 22-летняя Диана Бойцева, ее мать Анастасия и отец Александр три дня укрывались в подвале, прежде чем смогли уехать. С ними поговорили журналисты RTVI.

Село Гончаровка находится рядом с Суджей, менее чем в десяти километрах от границы с Украиной. Боевые действия там начались уже 6 августа, в первый день украинской атаки. По словам Анастасии, сначала они «не думали, что что-то такое происходит глобальное», так как «привыкли к постоянным бомбежкам», однако большую часть времени им пришлось просидеть в подвале. «Вечером муж приехал. Поехали, говорит. Уезжайте, все уезжают. Я ни в какую. Говорю, нет, мы никуда не поедем, страшно, давайте до утра. У нас животные, у нас дом», — рассказала она.

По словам Анастасии, в селе не было связи, и они не получали никаких извещений от властей — поэтому не знали, объявлена ли эвакуация или можно оставаться в своих домах. Днем 7 августа к ним во двор зашли украинские военные — они сразу потребовали отдать им телефоны, бросили гаджеты на землю и обстреляли их из автоматов.

Пошел один по дому, походил с автоматом, сказал «чисто». Спросили, сколько нас человек. В подвал, в гараж повели мужа, смотреть сарай. Потом нас один в подвал завел, прям с дочкой. Она начала плакать. Мы думали, там расстреляют нас. Я говорю, не стреляйте нас. Он говорит, мы вас стрелять не будем, мы хорошие. И они сказали, напишите на бумажке ЛЮДИ. Написали большим маркером «три человека». И повесила я скотчем, прилепила к забору с одной стороны и с огорода с другой стороны. Говорят, мы вас трогать не будем. Успокойтесь, сидите в подвале, не высовывайтесь. И ушли.

Вскоре семья увидела, как их соседи «на всей скорости» уезжают на машине. Вслед им, рассказала Диана, украинцы стреляли из автоматов: «Мы слышали потом, как автоматы по машине. Может быть, для антуража побили, попугали».

Через пару часов во двор зашли другие военные, которые завели семью в подвал и потребовали сказать на камеру, что «вас бомбят русские, вы сидите в подвале, а мы вас защищаем». Александр сказал: «Мы сидим в подвале двое суток под обстрелом. Зашли ВСУ, нас не трогают. У нас все хорошо». Он не упомянул российских военных. Украинский военный пообещал, что семью никто не тронет. Съемку он вел безоружным, отдав свой автомат и нож стоявшему рядом сослуживцу.

Украинские военные спросили, почему семья не уехала — Бойцевы рассказали, что из-за отсутствия связи и информации об эвакуации. Семья спросила, могут ли они выехать сейчас, но военные приказали им сидеть в подвале, так как «сейчас ваши по вам будут бить», после чего ушли. «Они еще говорят, мы сейчас уже уходим, успокойтесь. Как будто отступают. И мы слышим, что еще часа три была вот эта пальба», — рассказала Диана.

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Утром 8 августа украинские военные начали врываться в дома и забирать оставленные хозяевами вещи. «Потом они подогнали „Газель“, соседский у нас парень, у него газели-маршрутки. Оранжевую газель подогнали к дому и начали тащить из дома бутылки, инструменты. Тянули все подряд. И час, наверное, я стояла смотрела, как они вот это все тащат. Канистры, у всех там бензин может в гараже. Запасались. Всю забили, потом вторую подогнали, белую. И ее тоже начали забивать», — рассказала Анастасия. По словам Бойцевых, украинцы «ходили как у себя дома»: «Едят что-то там, яблоки. Ходят без шлема. Голые выходят». В течение дня военные заходили в дома и оттуда со вторых этажей обстреливали Суджу из миномета.

Обстрелы все усиливались. Вечером 8 августа рядом с домом Бойцевых упал снаряд — дом «весь разлетелся», были выбиты двери и окна, повалился каменный забор. Тогда семья выбежала из подвала и нашла неподалеку двух украинских военных. Бойцевы попросили разрешения уехать. «Я говорю, вы нас не тронете? Ну, не тронем. Я мол передам по рации, чтобы в начале улицы вас не тронули», — рассказал Александр.

Семье также заявили, что если их машина не заведется, то им дадут другую — к тому времени военные уже «все улицы прочесали, посмотрели ворота, дома, что у кого стоит, какие машины, что им будет нужно». «В общем, они нам сказали — выезжайте. Говорят, с богом. Да, он нас поразил, был человечный. Мы даже удивились, что как», — сказала Анастасия. В машине Бойцевы вывесили белый платок, чтобы показать, что они мирные жители. Из села они выехали благополучно, однако у Суджи по машине начали стрелять из автоматов — на двери остались следы от пуль. Трасса была разбита снарядами, по дороге им попадались сожженные машины.

По словам Бойцевых, в их селе остались несколько пожилых людей, у которых нет родных и нет машин, чтобы уехать. Самим Бойцевым пришлось оставить дома кота и собаку: «Мы просто даже не думали, что у нас получится выбраться. Это вообще мы… Мы когда выехали, папа кричит, сегодня наш день рождения. Да, 8 августа наш день рождения».

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