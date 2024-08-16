Крымский мост атаковали ракетами ATACMS. В Минобороны РФ заявили, что сбили все 12 ракет

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 16 августа Крымский мост атаковали американские ракеты ATACMS.

«Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в телеграм-канале ведомства днем 16 августа.

Ранее министерство сообщило, что российские военные в Крыму ночью сбили или перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера. По неподтвержденным данным, под удар попал порт Керчи, в городе также упали обломки. Во время атаки Крымский мост перекрывали на четыре часа, мониторинговые каналы сообщали, что в районе моста сбили восемь ракет.

В Вооруженных силах Украины не комментировали случившееся.

Источники американского телеканала CNN сообщили 15 августа, что США не хотят разрешать ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по Курской области, потому что могут предоставить Украине не так много ракет ATACMS. Американские власти, по данным собеседников, считают, что Украине следует использовать имеющиеся ракеты для ударов по аннексированному Крыму.

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