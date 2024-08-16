CNN: Россия перебросила с фронта несколько тысяч солдат в Курскую область

Вооруженные силы РФ перебросили с оккупированных территорий Украины в Курскую область России несколько бригад численностью не менее тысячи человек каждая, чтобы противостоять наступлению ВСУ, сообщил 15 августа телеканал CNN со ссылкой на источники.

Два источника, близкие к западной разведке, заявили, что Россия пока не собирается перебрасывать в Курскую область свои крупные и лучше всего подготовленные подразделения. «Мы пока не видели существенной переброски, и не можем сказать, почему: потому что они только начинают двигать войска или потому что у них просто нечего двигать», — сказал один из источников.

По словам одного из собеседников, Россия, похоже, укрепляет оборону Курской области в основном за счет необученных новобранцев. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что ВС РФ также направила в Курскую область военных из Ленинградского военного округа, в том числе из Калининграда.

CNN отмечает, что у ВС РФ на фронте в Украине находятся сотни тысяч солдат, поэтому «перевод нескольких тысяч, возможно, не будет иметь серьезных последствий в краткосрочной перспективе».

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что российские военные «перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы предположительно противостоять тому, что делают украинцы».

По словам Кирби, переброска войска с территории Украины «не означает, что Путин отказался от военных операций на северо-востоке Украины или даже на юге, в таких местах, как Запорожье». Он отметил, что «на фронте все еще идут активные боевые действия».

Один из собеседников сказал, что операция ВСУ в Курской области «впечатляет с военной точки зрения», но Украина направила туда довольно опытные войска, которые, по его словам, нельзя потерять. «А отвлечение их от линии фронта дает России возможность воспользоваться преимуществом и прорваться», — добавил чиновник.

При этом несколько источников CNN сообщили, что США не хотят разрешать ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по Курской области не из-за риска эскалации, а потому, что не могут предоставить Украине так много ракет ATACMS. Американские власти, по данным собеседников издания, считают, что Украине следует использовать имеющиеся ракеты для ударов по аннексированному Крыму.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 15 августа, что украинские силы контролирует 82 населенных пункта Курской области и территорию площадью 1150 квадратных километров. По оценке «Медузы» на 15 августа, ВСУ контролировали 45-50 сел Курской области и территорию площадью 500-700 километров.

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