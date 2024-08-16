Беспилотники атаковали Крым. По неподтвержденным данным, под удар попал порт Керчи

Беспилотники атаковали Крым в ночь на 16 августа, сообщило министерство обороны РФ в своем телеграм-канале. По данным российской стороны, средства ПВО перехватили или сбили над акваторией Черного моря пять украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, заявили в ведомстве, «дежурные огневые средства» уничтожили в море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Атака началась около 01:38 ночи, в это время назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграм-канале, что в Севастополе «работает ПВО». В 02:51 ночи Развожаев заявил, что военные сбили над акваторией Черного моря три беспилотника. «По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — сообщил Развожаев.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, ссылаясь на подписчиков, что взрывы слышали в Керчи. На улице Советской в центре города из-за падения обломков, как пишет канал, повреждены тротуар и дорога, а также, «вероятно, повреждены коммуникации». Движение по улице Советской частично перекрыто, на месте работает полиция, сообщил телеграм-канал «ЧП / Крым».

В окрестностях Керчи, где ранее заметили установку ПВО, ночью произошли пожары, сообщает «Крымский ветер». По его данным, возгорание возникло в районе стелы «Керчь».

«Крымский ветер» также сообщил, что в районе Керчи, по словам подписчиков, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», но независимых подтверждений этой информации нет. Один из подписчиков канала при этом заявил, что комплекс не пострадал.

По данным «Крымского ветра», ночью взрывы также слышали в районе Каменки под Симферополем (там возник пожар), в Бахчисарайском районе возле Орловки, также несколько взрывов прозвучало в Черноморском.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук утверждает, что в результате ночной атаки на Крым, по предварительной информации, повреждены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском. Другие источники эту информацию не подтверждали.

Как отмечает «Крым. Реалии», на Керченском мосту из-за атаки беспилотников перекрывали движение с 3:15 до 7:13, из-за чего к утру в очередях на проезд скопилось около двух тысяч автомобилей. «Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что российский мониторинговый канал «Приграничье» сообщил, что над Крымским мостом сбили восемь ракет.

В Вооруженных силах Украины на момент публикации заметки не комментировали атаку на Крым.